Украинский политик сообщил о пополнении в семье.

Олег Ляшко во второй раз стал отцом facebook.com/O.Liashko

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В воскресенье, 10 мая, известный украинский политик, бывший нардеп Олег Ляшко рассказал подписчикам о том, что вскоре станет отцом. В День матери лидер Радикальной партии опубликовал фото беременной жены Роситы.

Олег Ляшко во второй раз стал отцом Скриншот

А спустя неделю, 17 мая, Олег сообщил в Facebook пополнении в семье. У 47-летнего политика и его 49-летней супруги родился сын. В публикации Ляшко поблагодарил жену и медработников роддома за “самое большое счастье на Земле“.

“Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку“, - написал политик.

Олег Ляшко во второй раз стал отцом Скриншот

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Отметим, что Олег и Росита вместе уже больше 20 лет. Однако официально они стали мужем и женой только 2 июня 2018 года. У пары есть 18-летняя дочь Владислава.

Ранее Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской.

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