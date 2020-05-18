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Олег Ляшко во второй раз стал отцом

Комментариев: 2
Украинский политик сообщил о пополнении в семье.
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
facebook.com/O.Liashko

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В воскресенье, 10 мая, известный украинский политик, бывший нардеп Олег Ляшко рассказал подписчикам о том, что вскоре станет отцом. В День матери лидер Радикальной партии опубликовал фото беременной жены Роситы.

Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Скриншот

А спустя неделю, 17 мая, Олег сообщил в Facebook пополнении в семье. У 47-летнего политика и его 49-летней супруги родился сын. В публикации Ляшко поблагодарил жену и медработников роддома за “самое большое счастье на Земле“.

“Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку“, - написал политик.

Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Скриншот

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Отметим, что Олег и Росита вместе уже больше 20 лет. Однако официально они стали мужем и женой только 2 июня 2018 года. У пары есть 18-летняя дочь Владислава.

Ранее Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской.

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Теги: Олег Ляшко
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 10:12
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гость
Заднеприводной в шоке.
гость  (аноним)  18.05.2020, 10:07
Оценка:  0
гость
В полку пидoрасoв прибыло. Вот так бывает, ребенок ни в чём не виноват,а уже пидoр. Ну а как ещё,если отец в открытую говорит: так я сосав,Але я сосав за Украину. Пиздa блять
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