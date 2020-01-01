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Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе

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Звезда презентовала новую видеоработу на песню Daisies.

Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
instagram.com/katyperry

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Американская певица, супруга актера Орландо Блума 35-летняя Кэти Перри, которая ждет первенца, презентовала яркую видеоработу на песню Daisies.

Клип появился на Youtube.

В кадре звезда появляется в летящем белом платье - она гуляет по горному склону с красивой зеленой растительностью. В продолжение песни Кэти снимает одежду и купается в водопаде.

Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
instagram.com/katyperry

Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
instagram.com/katyperry

Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе
Скриншот

В Инстаграм Кэти  написала, что и песня, и клип стали для нее знаковыми.

Я написала эту песню пару месяцев назад. Это призыв оставаться верными курсу, который вы сами себе установили, независимо от того, что думают другие. В последнее время эта песня приобрела для меня новое значение в свете того, что переживает весь мир. Каждый из нас — один из более чем семи миллиардов жителей планеты, и у каждого из нас есть своя собственная история силы и жизнестойкости, о которой мы можем рассказать. Я надеюсь, что теперь это будет саундтрек для тех, кто идет за своими мечтами, особенно теми, что остались позади, - написала Перри.

Песня Daises войдет в пятый студийный альбом звезды, релиз которого запланирован на 14 августа. 

Ранее мы писали, что ALYOSHA рассказала о третьей беременности.

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Теги: Кэти Перри, обнажение, премьера клипа, беременность
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Источник: IVONА bigmir)net

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