Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской - видео

Комментариев: 0
Украинский политик вместе с супругой посетил концерт Любови Успенской в Киеве.
Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской - видео
Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской - видео
facebook.com/O.Liashko

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве состоялся концерт российской исполнительницы Любови Успенской. Посмотреть выступление звезды шансона пришел лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко. 

Читай также: "У меня нет охраны": Девушка Андрея Богдана рассказала всю правду об их отношениях

На концерт 46-летний политик пришел в компании своей супруги Роситы. Пара не смогла остаться незамеченной. Так, во время выступления Успенской Ляшко чувственно станцевал медленный танец с женой.

В Сети уже появилось несколько видео, на которых видно, как супруги танцуют в зале под песню “К единственному, нежному“. Одним из роликов поделился сам Ляшко на своей странице в Facebook.

Еще один ролик был опубликован на ютуб-канале пользователя Iri Sosnina.

Напомним, ранее Звезда "Аферистов в Сетях" Елена-Кристина Лебедь поделилась новым фото с возлюбленным Павлом Розенко.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Олег Ляшко, Любовь Успенская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь