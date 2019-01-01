Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской - видео

Украинский политик вместе с супругой посетил концерт Любови Успенской в Киеве.

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве состоялся концерт российской исполнительницы Любови Успенской. Посмотреть выступление звезды шансона пришел лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко.

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На концерт 46-летний политик пришел в компании своей супруги Роситы. Пара не смогла остаться незамеченной. Так, во время выступления Успенской Ляшко чувственно станцевал медленный танец с женой.

В Сети уже появилось несколько видео, на которых видно, как супруги танцуют в зале под песню “К единственному, нежному“. Одним из роликов поделился сам Ляшко на своей странице в Facebook.

Еще один ролик был опубликован на ютуб-канале пользователя Iri Sosnina.

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