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Вокалисты Onuka и The Maneken впервые стали родителями

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У Наты Жижченко и Евгения Филатова родился сын.
Вокалисты Onuka и The Maneken впервые стали родителями
Вокалисты Onuka и The Maneken впервые стали родителями
instagram.com/onukaofficial

Известный украинский певец, саунд-продюсер и лидер группы The Maneken Евгений Филатов поделился с фанами радостной новостью. На своей странице в Инстаграм 36-летний артист сообщил, что впервые стал отцом.

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Супруга Евгения, вокалистка электро-фольк-группы ONUKA Ната Жижченко родила сына. Новоиспеченные родители назвали мальчика Александром. В аккаунте Филатова уже появилось первое фото из роддома.

Ната Жижченко и Евгений Филатов впервые стали родителями
Ната Жижченко и Евгений Филатов впервые стали родителями
Скриншот

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Кроме того, 35-летняя Ната опубликовала архивное фото, где она позирует еще беременной. Отметим, что пара публично не сообщала о предстоящем пополнении в семье.

Ната Жижченко и Евгений Филатов впервые стали родителями
Ната Жижченко и Евгений Филатов впервые стали родителями
Скриншот

Напомним, что в феврале проект ONUKA объявил о творческой паузе.

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Теги: Евгений Филатов, Ната Жижченко, ONUKA, the maneken
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Источник: Ivona bigmir)net

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