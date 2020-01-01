Олег Ляшко намекнул, что вскоре во второй раз станет отцом
Известный украинский политик, бывший нардеп Олег Ляшко оригинально поздравил подписчиков с Днем матери. По случаю праздника на своих страницах в Facebook и Instagram лидер Радикальной партии опубликовал фото своей жены Роситы.
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На снимке 49-летняя супруга Ляшко запечатлена во время прогулки с домашними любимцами. Она одета в белую кофту и джинсы. Наряд уже не скрывает довольно большой беременный живот Роситы. Таким образом 47-летний Олег объявил, что вскоре во второй раз станет отцом.
“Любіть своїх Мам!“, - подписал кадр политик.
Отметим, что Олег и Росита вместе уже больше 20 лет. Однако официально они стали мужем и женой только 2 июня 2018 года. У пары есть 18-летняя дочь Владислава.
Ранее Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Успенской.
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