Организаторы кинофестивалю не планируют проводить мероприятие в режиме онлайн.

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Каннский кинофестиваль 2020 окончательно отменили. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на представителя фестиваля.

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В издании отмечается, что из-за того, что в Франции продлили режим чрезвычайной ситуации до 22 июня, мероприятие будет сложно провести даже осенью. А от идеи сделать Канны 2020 в онлайн-режиме создатели кинофестиваля отказались сразу.

Отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, например, на Венецианском. Напомним, что Канский кинофестиваль 2020 должен был состоятся 12-23 мая. Позже из-за коронавируса организаторы мероприятия предварительно перенесли его на конец июня.

Список победителей прошлогоднего Каннского фестиваля 2019 можно посмотреть здесь.

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