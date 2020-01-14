Жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит чернокожий режиссер

Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри кинофестиваля в Каннах в 2020 году.

Во вторник, 14 января, организаторы Каннского кинофестиваля объявили имя главы жюри в 2020 году. Впервые в истории им станет темнокожий режиссер. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

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Президентом жюри будет 62-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Спайк Ли. Имена остальных членов жюри станут известны в апреле. Каннский кинофестиваль состоится 12-23 мая.

Отметим, что Спайк Ли известен по таким картинам, как “Не пойман - не вор“, “25-й час“, “Черный клановец“, “Олдбой“ и “Малкольм Икс“.

festival-cannes.com

Напомним, ранее были объявлены все номинанты на премию “Оскар 2020“.

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