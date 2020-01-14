Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит чернокожий режиссер

Комментариев: 1
Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри кинофестиваля в Каннах в 2020 году.
Жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит чернокожий режиссер
Жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит чернокожий режиссер
Getty Images

Во вторник, 14 января, организаторы Каннского кинофестиваля объявили имя главы жюри в 2020 году. Впервые в истории им станет темнокожий режиссер. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Читай также: Каннский кинофестиваль 2019: названы лауреаты Золотой пальмовой ветви

Президентом жюри будет 62-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Спайк Ли. Имена остальных членов жюри станут известны в апреле. Каннский кинофестиваль состоится 12-23 мая.

Отметим, что Спайк Ли известен по таким картинам, как “Не пойман - не вор“, “25-й час“, “Черный клановец“, “Олдбой“ и “Малкольм Икс“.

festival-cannes.com

Напомним, ранее были объявлены все номинанты на премию “Оскар 2020“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Каннский кинофестиваль 2020, Спайк Ли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.01.2020, 17:28
Оценка:  0
pусский
Надеюсь, он за Путина и не насрёт нам в майские праздники.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь