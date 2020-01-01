Atlas Weekend перенесли на 2021 год: Новые даты проведения

Музыкальный фестиваль должен был состоятся 7-12 июля в Киеве.

Организаторы одного из крупнейших фестивалей Украины “Atlas Weekend“ перенесли музыкальное мероприятие на следующий год. Причиной отмены фестиваля в 2020 году стала пандемия COVID-19. Об этом сообщается на официальных страницах “Atlas Weekend“ в Instagram и Facebook.

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Кроме того, создатели отметили, что все билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, будут действительны на “Atlas Weekend 2021“, который пройдет 6-11 июля. В публикации говорится, что организаторы ведут переговоры с артистами, чтобы полностью сохранить уже заявленный список исполнителей. Также они пообещали пригласить еще новых музыкантов.

“Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Ми до останнього не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Проте, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення - єдине вірне рішення в цій ситуації“, - говорится в сообщении.

Atlas Weekend перенесли на 2021 год Скриншот

Напомним, ранее церемонию награждения YUNA 2020 перенесли из-за карантина.

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