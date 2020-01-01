Каннский кинофестиваль 2020 не состоится в запланированный срок

Кинофестиваль в Каннах перенесли из-за коронавируса.

Знаменитый Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится в запланированные ранее сроки. Организаторы приняли решение перенести мероприятие из-за распространения коронавируса во Франции.

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Об этом говорится в заявлении, которое появилось 19 марта на официальном сайте кинофестиваля. В публикации сообщается, что мероприятие не состоится с 12 по 23 мая. В настоящий момент обсуждается его перенос середину лета.

“Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая. В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года“, - написали организаторы.

Ранее сообщалось, что жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит чернокожий режиссер.

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