Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Каннский кинофестиваль 2020 не состоится в запланированный срок

Комментариев: 0
Кинофестиваль в Каннах перенесли из-за коронавируса.
Каннский кинофестиваль 2020 не состоится в запланированный срок
Каннский кинофестиваль 2020 не состоится в запланированный срок
festival-cannes.com

Знаменитый Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится в запланированные ранее сроки. Организаторы приняли решение перенести мероприятие из-за распространения коронавируса во Франции. 

Читай также: Две звезды “Игры престолов“ сообщили о заражении коронавирусом

Об этом говорится в заявлении, которое появилось 19 марта на официальном сайте кинофестиваля. В публикации сообщается, что мероприятие не состоится с 12 по 23 мая. В  настоящий момент обсуждается его перенос середину лета.

“Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая. В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года“, - написали организаторы.

Ранее сообщалось, что жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит чернокожий режиссер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Каннский кинофестиваль 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь