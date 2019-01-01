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Каннский кинофестиваль 2019: названы лауреаты Золотой пальмовой ветви

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Узнайте, какой фильм получил главную награду кинофестиваля.
Каннский кинофестиваль 2019: названы лауреаты Золотой пальмовой ветви
Каннский кинофестиваль 2019: названы лауреаты Золотой пальмовой ветви
Getty Images

С 14 по 25 мая на Лазурном берегу Франции прошел 72-й Каннский кинофестиваль. Международное жюри во главе с мексиканским кинорежиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту выбрало победителей в нескольких номинациях.

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Главную награду “Золотую пальмовую ветвь“ в этом году фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо Паразиты.

Отметим, что в конкурсной программе  Каннского кинофестиваля 2019 года были представлены 19 фильмов.  В программу “Особый взгляд“ вошли 16 картин, среди них и украинский фильм EVGE Наримана Алиева. Еще 6 кинолент были отобраны для показа вне конкурса.

Полный список победителей 72-го Каннского кинофестиваля: 

  • Золотая пальмовая ветвь - Паразиты, Пон Джун-хо;
  • Гран-при - Атлантика, Мати Диоп;
  • Приз жюри - Отверженные Ладжа Ли и Козодои от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо;
  • Лучший режиссер - братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм Молодой Ахмед;
  • Лучший актер - Антонио Бандерас, Боль и слава (реж. Педро Альмадовар);
  • Лучшая актриса - Эмили Бичем, Малышка Джо (реж. Джессика Хауснер);
  • Лучший сценарий - Селин Скьямма, Портрет молодой женщины в огне;
  • Специальная пальмовая ветвь  - Элиа Сулейман, Должно быть, это рай;
  • Лучший дебют - Сизар Диаз, Наши матери.

Напомним, ранее мы писали о  лучших образах звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019.

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Теги: Каннский кинофестиваль 2019, победители
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Источник: ivona.bigmir.net

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