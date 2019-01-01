Каннский кинофестиваль 2019: названы лауреаты Золотой пальмовой ветви

Узнайте, какой фильм получил главную награду кинофестиваля.

С 14 по 25 мая на Лазурном берегу Франции прошел 72-й Каннский кинофестиваль. Международное жюри во главе с мексиканским кинорежиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту выбрало победителей в нескольких номинациях.

Читай также: Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео

Главную награду “Золотую пальмовую ветвь“ в этом году фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо Паразиты.

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho has been awarded the Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! ✨

—

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho vient de recevoir la Palme d'or de #Cannes2019 ! Félicitations à toute l'équipe du film ! ✨ pic.twitter.com/1L1CanIXyY — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 25 мая 2019 г.

Отметим, что в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2019 года были представлены 19 фильмов. В программу “Особый взгляд“ вошли 16 картин, среди них и украинский фильм EVGE Наримана Алиева. Еще 6 кинолент были отобраны для показа вне конкурса.

Полный список победителей 72-го Каннского кинофестиваля:

Золотая пальмовая ветвь - Паразиты, Пон Джун-хо;

Гран-при - Атлантика, Мати Диоп;

Приз жюри - Отверженные Ладжа Ли и Козодои от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо;

Лучший режиссер - братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм Молодой Ахмед;

Лучший актер - Антонио Бандерас, Боль и слава (реж. Педро Альмадовар);

Лучшая актриса - Эмили Бичем, Малышка Джо (реж. Джессика Хауснер);

Лучший сценарий - Селин Скьямма, Портрет молодой женщины в огне;

Специальная пальмовая ветвь - Элиа Сулейман, Должно быть, это рай;

Лучший дебют - Сизар Диаз, Наши матери.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019.