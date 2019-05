Каннский кинофестиваль 2019: названы лауреаты Золотой пальмовой ветви

С 14 по 25 мая на Лазурном берегу Франции прошел 72-й Каннский кинофестиваль. Международное жюри во главе с мексиканским кинорежиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту выбрало победителей в нескольких номинациях.

Читай также: Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео

Главную награду “Золотую пальмовую ветвь“ в этом году фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо Паразиты.

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho has been awarded the Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! ✨

—

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho vient de recevoir la Palme d'or de #Cannes2019 ! Félicitations à toute l'équipe du film ! ✨ pic.twitter.com/1L1CanIXyY