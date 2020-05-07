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Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон - СМИ

Комментариев: 2
Модель и актриса встречались около двух лет.
Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон - СМИ
Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон - СМИ
instagram.com/ashleybenson

Британская модель Кара Делевинь и американская актриса, звезда сериалов “Дни нашей жизни“ и “Милые обманщицы“ Эшли Бенсон разорвали отношения. Девушки встречались около двух лет.

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О том, что знаменитости больше не вместе пишут западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре. Отмечается, что 27-летняя Кара и 30-летняя Эшли расстались в апреле. Сейчас модель проводит больше времени со своими друзьями - актрисами Маргарет Куэлли и Рэйни Куэлли, а также с дочерью Синди Кроуфорд, моделью Кайей Гербер.

“У Кары и Эшли всегда были свои взлеты и падения, но теперь все кончено. Их отношения только что закончились“, - сообщает инсайдер.

Отметим, что впервые о романе Делевинь и Бенсон заговорили в августе 2018 года, когда папарацци засняли девушек вместе в лондонском аэропорту Хитроу. Позже Кара подтвердила, что встечается с Эшли в июне 2019 года на TrevorLIVE Gala.

Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон
Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон
instagram.com/caradelevingne

Ранее мы писали, что жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы.

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Теги: Кара Делевинь, Эшли Бенсон
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Ярый  (аноним)  07.05.2020, 14:28
Оценка:  0
Ярый
Задолбали эти лесбухи и геи!!!!!!!
navigator2    07.05.2020, 13:51
Оценка:  +1
navigator2
комусь захотілося нормального члена
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