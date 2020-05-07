Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон - СМИ

Модель и актриса встречались около двух лет.

Британская модель Кара Делевинь и американская актриса, звезда сериалов “Дни нашей жизни“ и “Милые обманщицы“ Эшли Бенсон разорвали отношения. Девушки встречались около двух лет.

Читай также: “Ждал этого три месяца“: Влад Яма рассказал о начале отношений с женой Лилией

О том, что знаменитости больше не вместе пишут западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре. Отмечается, что 27-летняя Кара и 30-летняя Эшли расстались в апреле. Сейчас модель проводит больше времени со своими друзьями - актрисами Маргарет Куэлли и Рэйни Куэлли, а также с дочерью Синди Кроуфорд, моделью Кайей Гербер.

“У Кары и Эшли всегда были свои взлеты и падения, но теперь все кончено. Их отношения только что закончились“, - сообщает инсайдер.

Отметим, что впервые о романе Делевинь и Бенсон заговорили в августе 2018 года, когда папарацци засняли девушек вместе в лондонском аэропорту Хитроу. Позже Кара подтвердила, что встечается с Эшли в июне 2019 года на TrevorLIVE Gala.

Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон instagram.com/caradelevingne

Ранее мы писали, что жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.