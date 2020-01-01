Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы

Во вторник, 5 мая, 70-летний американский актер Ричард Гир и 37-летняя испанская публицистка Алехандра Сильва отпраздновали вторую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника Алехандра поделилась с подписчиками в Инстаграм ранее не публиковавшимися свадебными снимками. На ярких кадрах молодожены целуются и обнимаются на берегу реки.

“Сегодня день, когда я вышла замуж за самого замечательного мужчину, которого я когда-либо встречала. Я знаю, это звучит как клише, но это правда! Я так горжусь тем, что могу быть с тобой, делиться этой жизнью с тобой, быть матерью наших детей, быть твоим другом, быть твоей женой! Ты делаешь меня ооочень счастливой! Ты любовь всей моей жизни ♥“, - трогательно написала супруга Гира.