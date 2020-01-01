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Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы

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Алехандра Сильва и Ричард Гир отметили вторую годовщину свадьбы.
Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Getty images

Во вторник, 5 мая, 70-летний американский актер Ричард Гир и 37-летняя испанская публицистка Алехандра Сильва отпраздновали вторую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника Алехандра поделилась с подписчиками в Инстаграм ранее не публиковавшимися свадебными снимками. На ярких кадрах молодожены целуются и обнимаются на берегу реки. 

“Сегодня день, когда я вышла замуж за самого замечательного мужчину, которого я когда-либо встречала. Я знаю, это звучит как клише, но это правда! Я так горжусь тем, что могу быть с тобой, делиться этой жизнью с тобой, быть матерью наших детей, быть твоим другом, быть твоей женой! Ты делаешь меня ооочень счастливой! Ты любовь всей моей жизни ♥“, - трогательно написала супруга Гира.

Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Скриншот

Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Скриншот

Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы
Скриншот

Ранее Элтон Джон рассказал о соперничестве Сталлоне и Ричарда Гира из-за принцессы Дианы.

 

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Теги: Ричард Гир, Алехандра Сильва
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Источник: Ivona bigmir)net

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