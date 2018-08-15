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Кара Делевинь закрутила роман с Эшли Бенсон

Комментариев: 1
Знаменитая британская модель и актриса Кара Делевинь была замечена за поцелуями с актрисой Эшли Бенсон.
Кара Делевинь закрутила роман с Эшли Бенсон
Кара Делевинь закрутила роман с Эшли Бенсон
instagram.com/caradelevingne

Всемирно известная модель Кара Делевинь закрутила роман со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.

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Об отношениях девушек заговорили еще в мае, когда их впервые засекли вместе на публике. Теперь же папарацци застали Делевинь и Бенсон за поцелуями.

Журналистам Splash News удалось сфотографировать знаменитостей в аэропорту Хитроу. Девушки стояли в очереди и не скрывали своих чувств друг к другу — они постоянно обнимались и целовались.

Отметим, что о нетрадиционной ориентации Кары известно давно, а вот Бенсон впервые замечена в отношениях с девушкой.

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро.

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Теги: Кара Делевинь, Эшли Бенсон, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.08.2018, 13:49
Оценка:  0
pусский
Всуну этим педо-сукам палец в пиздy! Большего они не заслуживают, бля!
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