Кара Делевинь закрутила роман с Эшли Бенсон

Знаменитая британская модель и актриса Кара Делевинь была замечена за поцелуями с актрисой Эшли Бенсон.

Всемирно известная модель Кара Делевинь закрутила роман со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.

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Об отношениях девушек заговорили еще в мае, когда их впервые засекли вместе на публике. Теперь же папарацци застали Делевинь и Бенсон за поцелуями.

Журналистам Splash News удалось сфотографировать знаменитостей в аэропорту Хитроу. Девушки стояли в очереди и не скрывали своих чувств друг к другу — они постоянно обнимались и целовались.

Отметим, что о нетрадиционной ориентации Кары известно давно, а вот Бенсон впервые замечена в отношениях с девушкой.

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро.