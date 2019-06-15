Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кара Делевинь подтвердила слухи о романе с Эшли Бенсон

Комментариев: 1
Британская модель Кара Деревинь показала страстный поцелуй с американской актрисой Эшли Бенсон.
Кара Делевинь подтвердила слухи о романе с Эшли Бенсон
Кара Делевинь подтвердила слухи о романе с Эшли Бенсон
Getty images

Всемирно известная британская модель Кара Деревинь впервые официально подтвердила свой роман с американской актрисой Эшли Бенсон.

Читай также: Ходор, Шелдон Купер, Белла Свон и еще 12 самых знаменитых геев

В пятницу, 14 июня, на своей странице в Instagram Кара опубликовала короткий ролик, на котором страстно целует звезду сериала “Милые обманщицы“. Видео было сделано во время съемок фильма “Ее запах“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#PRIDE 🌈❤️😍🌈❤️😍 @ashleybenson

Допис, поширений Cara Delevingne (@caradelevingne)

Читай также: Сколько заработали самые высокооплачиваемые топ-модели мира за 2018 год

Отметим, что через несколько дней после публикации ролика, 17 июня, Деревинь и Бенсон посетили церемонию вручения наград TrevorLive New York Gala. На красной дорожке 26-летняя модель и 29-летняя актриса не позировали вместе, но в зрительном зале сидели за одним столом.

Кара Деревинь
Кара Деревинь
Getty images

Эшли Бенсон
Эшли Бенсон
Getty images

Во время церемонии Делевинь, которая получила одну из наград, публично призналась в любви Бенсон.

“Она - одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я более всего в этом нуждалась… Она показала мне, что такое реальная любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я думала“, - сказала британская модель.

Напомним, ранее мы писали о самых ярких образах Кары Деревинь.

Поделись:
Теги: Кара Делевинь, Эшли Бенсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.06.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
ДеРевинь..... Неучи тупые.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь