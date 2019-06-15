Кара Делевинь подтвердила слухи о романе с Эшли Бенсон

Британская модель Кара Деревинь показала страстный поцелуй с американской актрисой Эшли Бенсон.

Всемирно известная британская модель Кара Деревинь впервые официально подтвердила свой роман с американской актрисой Эшли Бенсон.

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В пятницу, 14 июня, на своей странице в Instagram Кара опубликовала короткий ролик, на котором страстно целует звезду сериала “Милые обманщицы“. Видео было сделано во время съемок фильма “Ее запах“.

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Отметим, что через несколько дней после публикации ролика, 17 июня, Деревинь и Бенсон посетили церемонию вручения наград TrevorLive New York Gala. На красной дорожке 26-летняя модель и 29-летняя актриса не позировали вместе, но в зрительном зале сидели за одним столом.

Кара Деревинь Getty images

Эшли Бенсон Getty images

Во время церемонии Делевинь, которая получила одну из наград, публично призналась в любви Бенсон.

“Она - одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я более всего в этом нуждалась… Она показала мне, что такое реальная любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я думала“, - сказала британская модель.

Напомним, ранее мы писали о самых ярких образах Кары Деревинь.