Танцор раскрыл пикантные подробности личной жизни.

"Ждал этого три месяца": Влад Яма рассказал о начале отношений с женой Лилией instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма рассекретил интимные подробности личной жизни. 37-летний артист принял участие в прямом эфире певицы Оли Поляковой в Инстаграм.

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Во время игры “Правда или действие“ Влад рассказал о начале отношений со своей супругой Лилией. Танцор признался, что боялся спугнуть возлюбленную, поэтому три месяца их отношения не заходили дальше поцелуев.

“Я не сильно настаивал, потому что когда встретил ее, почувствовал, что это надолго. Боялся наступать, ускорять события. Поэтому мы долго целовались, ходили за ручку, я ее подвозил в машине домой и просто провожал. Рад, что было именно так. Длилось это примерно три месяца. Целовались, обнимались, танцевали горячие танцы“, - вспомнил Яма.

“Вы долго друг друга мариновали. Когда это произошло, не было разочарования? Или наоборот был фейерверк?“ - поинтересовалась Полякова.

“Это был быстрый фейерверк! - рассмеялся Яма. - Потому что когда ты хочешь чего-то три месяца... ты меня понимаешь! Но было круто, я прямо не верил своему счастью“, - с юмором ответил Влад.

Напомним, ранее Влад Яма рассказал, как сделал предложение своей жене.

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