“Папаньки-2”: Андрей Фединчик нашел сына и играет с Наталкой Денисенко семью

Звездные супруги впервые сыграют пару в сериале “Папаньки-2”.

11 мая в 20:15 на СТБ состоится премьера долгожданного второго сезона сериала “Папаньки”. В новых сериях у героя Андрея Фединчика - холостяка Саши - появится семилетний сын!

Читай также: “Папаньки-2“: Когда выйдет сериал

По сюжету первого сезона, Егор (Егор Крутоголов) и Женя (Евгений Сморигин) уже были папаньками. Никита (Евгений Гашенко) стал отцом к концу сезона. А герой Андрея Фединчика, Саша, заядлый холостяк, который регулярно менял девушек, в то время даже не задумывался о создании семьи.

Однако, в конце 16 серии к нему пришла девушка с семилетним мальчиком и представила его сыном Саши. Уже известно, что это была сестра героини Наталки Денисенко, Тани. И вот во втором сезоне в сериале появляется сама Таня, с которой у Саши был роман семь лет назад, и которая родила от него ребенка:

- Думаю многие поклонники нашей пары будут очень рады узнать чудесную новость! В сериале “Папаньки-2” у моей героини семь лет назад появился сын от Саши, которого играет Андрей Фединчик! Так что мы киносемья.

Андрей Фединчик нашел сына и играет с Наталкой Денисенко семью в “Папаньках-2” пресс-служба

Это не первая совместная работа супругов в кино. Но пару они играют впервые за четыре года!

- Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он — с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы семья, и это так классно! – делится эмоциями Наталка Денисенко.

Андрей Фединчик нашел сына и играет с Наталкой Денисенко семью в “Папаньках-2” пресс-служба

О работе с женой Андрей Фединчик рассказывает:

- Нам с Наталкой очень легко работать вместе. Нет никаких недосказанностей, всё понятно. В новом сезоне “Папанек” мы не будем женаты, но у нас будет общий ребенок, зрители видели его в последней серии первого сезона. Мой герой Саша, будет стараться наладить отношения с сыном, найти общие интересы. Но вот получится ли это у него? Вы всё скоро сами узнаете.

Читай также: Евгений Гашенко о поцелуе с Викторией Булитко: “Это был смех сквозь слезы“

Как изменится холостяк Саша, и как будут развиваться их отношения с Таней на экране, вы увидите в сериале “Папаньки-2” с 11 мая на телеканале СТБ!

Ранее сообщалось, что Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем в “Папаньках-2“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​