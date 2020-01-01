СТБ назвал дату и подробности премьеры 2 сезона сериала "Папаньки".

Уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера “Папаньки-2” от “Дизель Студио”. Комедийный сериал будет выходить в 20:15 с понедельника по четверг. Во втором сезоне героев ждут новые испытания, что поможет им показать себя настоящими мужчинами. И конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором.

Читай также: “Папаньки“ на карантине: Егор Крутоголов строит трассы и прививает любовь к английскому языку

“Папаньки-2” - это по-прежнему сериал о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами - Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольга Атанасовой.

Уже полюбившаяся героиня актрисы Ольги Атанасовой – жена Женечки – в новых сериях снималась полноценно. В первом сезоне зрители видели её лишь пару раз на экране планшета в скайпе. Теперь же у неё появится своя сюжетная линия.

"Папаньки-2": Когда выйдет сериал пресс-служба

“По блату” в сериале снялась жена Андрея Фединчика - Наталка Денисенко. В новом сезоне она сыграет девушку, с которой у Саши - героя Андрея Фединчика – общий ребёнок. Это не первая совместная работа супругов в кино. Но любовную пару они играют впервые за четыре года!

“Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он - с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы почти семья, и это так классно!“, – делится эмоциями Наталка Денисенко.

"Папаньки-2": Когда выйдет сериал пресс-служба

Также на экране появится любимица публики Виталина Библив в роли главы ОСББ. Её персонаж - очень важная и спортивная женщина по кличке “Сом”. Она постоянно становится свидетелем курьезных ситуаций, в которые попадают наши герои, и не упускает возможности устроить всем “сладкую” жизнь.

“Вишенкой на торте” стало участие в проекте Виктории Булитко. Она сыграет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе!

“Как-то меня позвал к себе в кабинет Алексей (Алексей Бланарь, продюсер “Дизель Студио” - прим. ред.) и говорит: “Викуся, мы написали под тебя роль в “Папаньках”! И ты там будешь совсем другая!” Так и получилось! Эта роль - полная противоположность всему, что раньше я играла в “Дизель Студио”!

"Папаньки-2": Когда выйдет сериал пресс-служба

Читай также: Евгений Гашенко о поцелуе с Викторией Булитко: “Это был смех сквозь слезы“

Усилили и детский актерский состав. Роль шестимесячной дочери Никиты сыграла малышка София. На съемочной площадке она отпраздновала девятый и десятый месяцы жизни.

“Софийка - настоящая актриса! Она всё сама понимала и по-настоящему отыгрывала каждую сцену. Плакала и успокаивалась в нужный момент. Улыбалась актерам, следила за всем происходящим. Как? Магия!“, - удивляется второй режиссер Татьяна Педченко.

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, второй режиссер - Татьяна Педченко, оператор-постановщик – Максим Баев и художник-постановщик – Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен - Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы – Андрей Трубников и Денис Алистратов.

Ранее сообщалось, что Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем в “Папаньках-2“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​