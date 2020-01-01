Евгений Гашенко о поцелуе с Викторией Булитко: "Это был смех сквозь слезы"

Актер поделился подробностями съемок второго сезона сериала "Папаньки".

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Скоро на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера второго сезона сериала “Папаньки” от “Дизель Студио”! В новом сезоне жизнь героя Евгения Гашенко изменится кардинально - Никиту ждут взлеты и падения и в работе, и в дружбе, и в семье. Актер поделился подробностями “Папанек”-2 и даже рассказал о поцелуе с Викторией Булитко!

“У Никиты будет масштабная трансформация! Я не хочу спойлерить сюжет, но он станет более ответственным, покажет себя по-новому. При этом у него будут трудности в семье, кроме того, что его жена – довольно непростая девушка, и приходится со всеми нормально уживаться. Но в какой-то момент это тоже становится трудно, и у него появляются другие искушения. Могу точно сказать одно – мой персонаж во втором сезоне очень сильно вырастет.”

"Папаньки-2" пресс-служба

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В “Папаньках”-2 появится и новая героиня - коллега по работе Оля, которую сыграла Виктория Булитко. Евгений Гашенко заинтриговал подробностями их сцен.

“Был момент, когда мы с Викой Булитко играли очень страстную сцену после драки, и я после поцелуя назвал ее не по имени персонажа, а ее настоящим. Мы очень сильно смеялись! Следующий дубль она импровизирует и целует второй раз, но так страстно, что бьется зубами об мои.... Это был смех сквозь слезы!”

Актеры обещают, что во втором сезоне “Папанек” зрителей ждет крутой камеди-экшн-детектив с привкусом любви и страсти.

"Папаньки-2" пресс-служба

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