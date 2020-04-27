"Какой хорошенький": Седокова очаровала Сеть забавным снимком 3-летнего сына
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Певица Анна Седокова, которая зачастую эпатирует публику откровенными образами, покорила Сеть фотографией своего 3-летнего сына Гектора. Фото артистка добавила в Инстаграм. На снимке малыш тянется губами к объективу, будто хочет его поцеловать. Кадр построен необычно, из-за чего глаза и губы мальчика выглядят непропорционально большими.
Таким ярким фото Седокова дополнила пост о "дневнике благодарности". Артистка написала, что отныне будет записывать все, что происходит в ее жизни чудесного, кроме того Анна перечислила счастливые моменты, которые произошли в ее жизни за последнее время.
Нам нужен Дневник Благодарности 📝
Давайте каждый, кто прочитал этот пост, напишет, за что благодарен этому ( или вчерашнему ) дню 👇🏼
Я начинаю ❤️
Я благодарна вчерашнему дню за то, что мы с Гектором научились считать до 10. Собрали большой пазл и я поняла, что он уже готов к серьёзным занятиям, а значит, можно включать режим мамы училки зануды, а не только круглосуточно играть с ним в Машинки 😂 ❤️
Я благодарна за мои прекрасные отношения с дочками, которые в самоизоляции стали теплее и не проходит ни дня, чтобы мы не разговаривали с Мо или не готовили с Алиной.
Раньше, это не всегда получалось 😔 ❤️
Я благодарна за то, что наконец-то в этой жизни я сплю больше, чем 4 часа в сутки, а я где-то прочитала, что полнеют от недосыпа.
Так что, теперь я жду того, как стремительно начну худеть😂😂
А за что благодарен ты??? - написала Седокова.
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Фолловеры пришли в восторг от фото мальчика - и наделали комплиментов в комментариях:
- Сладкий❤️
- Мамин сын 😎👍🏻
- Какой сладкий 😍😘
- Какие детки у Вас получаются прекрасные 😍😍😍Маленький красавчик😇
- Какой класснючий парень😊👏👍
- Ну что за заинька?😍😻❤️❤️❤️❤️
- Что за пупсик! Дети наше все😍
- Глаза красивые 😍😍😍😍
- Красивый Малыш 😇💕💕💕🥰, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова рассорила Сеть пикантным фото.
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