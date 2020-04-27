"Какой хорошенький": Седокова очаровала Сеть забавным снимком 3-летнего сына

Артистка добавила милый снимок сына и написала, за что ежедневно благодарит судьбу .

"Какой хорошенький": Седокова очаровала Сеть необычным снимком 3-летнего сына instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая зачастую эпатирует публику откровенными образами, покорила Сеть фотографией своего 3-летнего сына Гектора. Фото артистка добавила в Инстаграм. На снимке малыш тянется губами к объективу, будто хочет его поцеловать. Кадр построен необычно, из-за чего глаза и губы мальчика выглядят непропорционально большими.

Таким ярким фото Седокова дополнила пост о "дневнике благодарности". Артистка написала, что отныне будет записывать все, что происходит в ее жизни чудесного, кроме того Анна перечислила счастливые моменты, которые произошли в ее жизни за последнее время.

Нам нужен Дневник Благодарности 📝



Давайте каждый, кто прочитал этот пост, напишет, за что благодарен этому ( или вчерашнему ) дню 👇🏼

Я начинаю ❤️

Я благодарна вчерашнему дню за то, что мы с Гектором научились считать до 10. Собрали большой пазл и я поняла, что он уже готов к серьёзным занятиям, а значит, можно включать режим мамы училки зануды, а не только круглосуточно играть с ним в Машинки 😂 ❤️

Я благодарна за мои прекрасные отношения с дочками, которые в самоизоляции стали теплее и не проходит ни дня, чтобы мы не разговаривали с Мо или не готовили с Алиной.

Раньше, это не всегда получалось 😔 ❤️

Я благодарна за то, что наконец-то в этой жизни я сплю больше, чем 4 часа в сутки, а я где-то прочитала, что полнеют от недосыпа.



Так что, теперь я жду того, как стремительно начну худеть😂😂

А за что благодарен ты??? - написала Седокова.

"Какой хорошенький": Седокова очаровала Сеть необычным снимком 3-летнего сына instagram.com/annasedokova

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Фолловеры пришли в восторг от фото мальчика - и наделали комплиментов в комментариях:

Сладкий❤️

Мамин сын 😎👍🏻

Какой сладкий 😍😘

Какие детки у Вас получаются прекрасные 😍😍😍Маленький красавчик😇

Какой класснючий парень😊👏👍

Ну что за заинька?😍😻❤️❤️❤️❤️

Что за пупсик! Дети наше все😍

Глаза красивые 😍😍😍😍

Красивый Малыш 😇💕💕💕🥰, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассорила Сеть пикантным фото.

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