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"Ухххх!": Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной

Комментариев: 2
Артистка выставила откровенное фото с Тиммой в одном белье - реакция подписчиков была неоднозначной .

"Ухххх!": Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова продолжает эпатировать публику, демонстрируя свою страсть с молодым бойфрендом латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В Инстаграм Седокова добавила фото из ванной комнаты, на котором они с Янисом позируют в одном белье.

В кадре Анна стоит в черных стрингах и бюстгальтере, широко расставив ноги, а Янис в “боксерках“ прижимается к ее ягодице.

StayHome 🤤, - коротко подписала фото Седокова.

"Ухххх!": Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной
instagram.com/annasedokova

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Подписчики неоднозначно отреагировали на фото - часть отметили, что снимок “огонь“ и похвалили Анну за хорошую форму, а некоторые фолловеры назвали фото “пошлым“ и вызывающим:

  • Ухххххххх!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Щас начнееетсяяя.... «ты ж мать», «как не стыдно», «у вас же дети»)))
  • Шикарно выглядите😊
  • Обычно не комментирую. Но это пошло и вульгарно. Уровень Волочковой. Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно
  • Красиво конечно... но я бы свою маму не хотела в таком ракурсе видеть ((
  • у вас Анна фигура ПУШКА!
  • Фигурка 💣 всем нам такое желаю
  • А почему у него все плоско 😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Ну, скоро он тебя бросит 🤦🏼‍♀️ может хватит🤷‍♀️
  • как у гинеколога на приеме раскорячилась
  • Вы че люди😂 с карантином совсем кукушка поехала. Она всё такая же сексуальная даже вырастив 3 детей!!! 3!!! 
  • Почему в трусах??!!! Это возмутительно! Никакой эстетики, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова нарвалась на критику из-за поста о деньгах.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, пикантное фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 13:33
Оценка:  0
гость
У неё всегда всё начинается красиво. Казалось бы, вот и свадьба на носу. Рожает очередной плод любви. И...На этом всё. Самая легкомысленная особа в шоу-бизнесе. Детей жалко. Что она может им дать? Наверное, очередного "папашу" на пару месяцев.
John*B    17.04.2020, 13:19
Оценка:  0
John*B
Не женщина- мечта! Всем дает все показывает!
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