Артистка выставила откровенное фото с Тиммой в одном белье - реакция подписчиков была неоднозначной .

"Ухххх!": Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной instagram.com/annasedokova

Читай также: Дерзкий кадр: Кароль покорила Сеть постельным фото

Певица Анна Седокова продолжает эпатировать публику, демонстрируя свою страсть с молодым бойфрендом латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В Инстаграм Седокова добавила фото из ванной комнаты, на котором они с Янисом позируют в одном белье.

В кадре Анна стоит в черных стрингах и бюстгальтере, широко расставив ноги, а Янис в “боксерках“ прижимается к ее ягодице.

StayHome 🤤, - коротко подписала фото Седокова.

"Ухххх!": Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной instagram.com/annasedokova

Читай также: Страстные объятия: Седокова с глубоким декольте показала интимные кадры с Тиммой

Подписчики неоднозначно отреагировали на фото - часть отметили, что снимок “огонь“ и похвалили Анну за хорошую форму, а некоторые фолловеры назвали фото “пошлым“ и вызывающим:

Ухххххххх!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Щас начнееетсяяя.... «ты ж мать», «как не стыдно», «у вас же дети»)))

Шикарно выглядите😊

Обычно не комментирую. Но это пошло и вульгарно. Уровень Волочковой. Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно

Красиво конечно... но я бы свою маму не хотела в таком ракурсе видеть ((

у вас Анна фигура ПУШКА!

Фигурка 💣 всем нам такое желаю

А почему у него все плоско 😂😂😂😂😂😂😂😂

Ну, скоро он тебя бросит 🤦🏼‍♀️ может хватит🤷‍♀️

как у гинеколога на приеме раскорячилась

Вы че люди😂 с карантином совсем кукушка поехала. Она всё такая же сексуальная даже вырастив 3 детей!!! 3!!!

Почему в трусах??!!! Это возмутительно! Никакой эстетики, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова нарвалась на критику из-за поста о деньгах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.