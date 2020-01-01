Артистка выставила фото в комплекте спортивного белья и покорила Сеть.

"Худышка такая": Седокова засветила подкачанную фигуру в белье instagram.com/annasedokova

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Певица и телеведущая Анна Седокова, которая обожает эпатировать публику, показала эффектное фото в белье. В Инстаграм Анна добавила снимок, на котором позирует перед зеркалом в серебристо-белом комплекте, демонстрируя объемные ягодицы и рельефный пресс. Пикантности фото придает поза Седоковой - артистка большим пальцем руки поглаживает пухлые губы.

Пикантный снимок звезда оставила без подписи. Также до конца не ясно, свежий ли снимок, или Седокова решила похвастаться идеальной фигурой на архивном фото.

"Худышка такая": Седокова засветила подкачанную фигуру в белье instagram.com/annasedokova

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В комментариях к фото подписчики похвалили фигуру Анны и подчеркнули ее сексуальность:

Уу😍фигура 👍как у девочки 💐💐

Очень круто выглядите!!!Особенно если учесть что вы родили троих детей)

Уххххх булочка🤦‍♀️👍👍👍

Секси 🔥

Анюта любит провоцировать народ 😃👍

Худышка такая 💣

Ну какая шикарная ❤️, - написали в Сети.

К слову, эпатаж и провокация - второе имя Седоковой: мало того, что звезда обожает выставлять напоказ отношения с молодым любовником, теперь Анна ведет авторскую программу “Квартира 69“, в которой активно обсуждает темы секса.

Ранее мы писали, что Седокова показала интимные кадры с Тиммой.

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