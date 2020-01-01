"Евровидение 2021": В каком городе пройдет конкурс

Стало известно, пройдет ли песенный конкурс в Роттердаме.

Нидерландский город Роттердам, в котором должно было состоятся “Евровидение 2020“, заявил о готовности принять песенный конкурс в следующем году. Об этом пишет информационный портал NU.nl.

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Издание сообщает, что в четверг, 23 апреля, городской совет провел голосование. Большинство политиков согласились, что город должен организовать музыкальное мероприятие, которое в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что Европейский вещательный союз (EBU) запросил решение от муниципалитета Роттердама по поводу проведения “Евровидения 2021“ до конца апреля. Ранее возникли сомнения, должен ли этот город заниматься подготовкой предстоящего конкурса так, как из-за пандемии ему потребуется покрыть 6,7 млн ​​евро потерянных инвестиций.

По данным СМИ, песенный конкурс предлагают провести в те же даты и в том же месте, где должно было состоятся “Евровидение 2020“ - 12-16 мая в концертном зале Ahoy. Окончательное решение о проведении мероприятия в Роттердаме Нидерланды и Европейский вещательный союз примут в мае после решения ряда организационных, административных и финансовых вопросов.

Ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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