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Участники "Евровидения 2021" напишут новые песни

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Конкурс в 2020 году отменили из-за коронавируса.
Участники "Евровидения 2021" напишут новые песни
Участники "Евровидения 2021" напишут новые песни
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Песенный конкурс “Евровидение 2020“ перенесли из-за вспышки коронавируса. В следующем году артисты должны представить новые песни. Об этом сообщается в официальном заявлении организаторов.

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в этом году, не будут допущены к конкурсу. Более того, страны-участницы могут изменить участника и отправить в следующем году на конкурс не победителя Нацотбора-2020, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A, ставшая триумфатором Национального отбора на “Евровидение 2020“.

Ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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Теги: Евровидение, Евровидение 2021, конкурс
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