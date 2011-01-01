Участники "Евровидения 2021" напишут новые песни

Конкурс в 2020 году отменили из-за коронавируса.

Читай также: “Евровидение 2020“: Как GO_A отреагировали на прогнозы букмекеров

Песенный конкурс “Евровидение 2020“ перенесли из-за вспышки коронавируса. В следующем году артисты должны представить новые песни. Об этом сообщается в официальном заявлении организаторов.

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в этом году, не будут допущены к конкурсу. Более того, страны-участницы могут изменить участника и отправить в следующем году на конкурс не победителя Нацотбора-2020, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A, ставшая триумфатором Национального отбора на “Евровидение 2020“.

Ранее стало известно, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​