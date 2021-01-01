В Украине не будут проводить Нацотбор на "Евровидение" в 2021 году

В среду, 18 марта, Европейский вещательный союз сообщил об отмене “Евровидения 2020“ из-за пандемии коронавируса. А спустя несколько часов после официальной заявы EBU стали известны первые подробности о Нацотборе Украины в следующем году.

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Председатель правления UA: Суспільне мовлення Зураб Аласания рассказал, что группа Go_A остается победителем Нацотбора и поедет на “Евровидение 2021“. Об этом говорится на официальном сайте канала UA: Перший.

“Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань. Наші партнери та колеги, телеканал СТБ, згодні з таким рішенням. Натомість усе стосовно інших відносин між нами - вважати минулий Нацвідбір останнім (2020 року закінчується дія договору щодо Нацвідбору між Суспільним мовником та СТБ) чи продовжити строк договору на “втрачений“ рік - вирішимо вже в робочому порядку“, - прокомментировал Аласания.