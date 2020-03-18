"Евровидение 2020" официально отменили: Подробности

Песенный конкурс "Евровидение 2020" не состоится из-за пандемии коронавируса.

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Европейский вещательный союз отменил песенный конкурс “Евровидение 2020“ в нидерландском Роттердаме. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Причиной такого решение стала пандемия коронавируса.

“С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни “Евровидение 2020“ в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать живое событие, как и планировалось. EBU, NPO, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжат разговор о проведении конкурса песни Евровидение в 2021 году“, - говорится в официальном заявлении EBU.

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Кроме того, создатели песенного конкурса рассказали, почему не смогут провести конкурс без зрителей или в режиме телешоу.

Не могли бы вы провести конкурс без зрителей?

“Мы внимательно следим за рекомендациями соответствующих органов по защите здоровья и благополучия всех граждан. Голландские ограничения на собрания большого количества людей и международные ограничения на поездки означают, что проведение мероприятия, даже без аудитории, в настоящее время невозможно“.

Почему вы не можете провести шоу дистанционно?

“Это в ДНК Евровидение, чтобы собрать делегации, артистов и поклонников в одном месте и обеспечить равную платформу для всех артистов, чтобы вместе бороться на одной сцене и одинаковую возможность сиять. Мы чувствовали, что в экстремальных обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся в этом году, организация песенного конкурса Евровидение не будет соответствовать нашим ценностям и традиции мероприятия. Уникальный формат песенного конкурса как международного события в прямом эфире означает, что невозможно определить реалистичную альтернативу. Поэтому у нас нет другого выбора, как отменить показ“.

Все песни несостоявшегося “Евровидения 2020“ можно прослушать здесь.

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