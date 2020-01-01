Мария Бурмака представит клип "Магія трав"

Композиция была написала еще 10 лет назад.

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Впервые эта песня в оркестровом звучании прозвучала на сцене Дома звукозаписи Украинского радио и в эфире каналов Украинского радио, что транслировали концерт вживую. Вдохновленная этим опытом, Мария Бурмака представит видеоклип “Магія трав“, где можно увидеть backstage концерта, собравшего аншлаг в Доме звукозаписи Украинского радио.

Мария Бурмака: “Пісня “Магія трав“ була написана більше 10 років тому. Але ця пісня чекала свого "зіркового" моменту. Бути заспіваною разом із оркестром. Коли я її писала, мені хотілось, аби відчувалась вся пристрасть кохання і весни, що пробуджує все - яскраве небо, свіжа молода трава, квіт вишень, абрикос і яблунь – та сама «вишнева зима», передчуття чогось дуже важливого і хвилюючий початок нового. Коли ми репетирували цю пісню для концерту 5 березня, ще навіть подумати не могли, що весна прокидатиметься, а ми будемо на карантині. Але так хочеться аби все було добре. Тому ми і робимо прем’єру цієї пісні саме зараз. Головне – це весна в серці і пристрасть почуттів. Вона не може не прийти“.

Песня “Магія трав“ прозвучала во время концерта “Ніжно. Тихо. Голосно“ 5 марта 2020 года в Доме Звукозаписи украинском радио в сопровождении Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио под руководством Владимира Шейко. Этот концерт состоялся при поддержке Радио Луч и Радио Культура. Во время концерта происходила также радиотрансляция в прямом эфире на Радио Культура.

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Слова и музыка - Мария Бурмака. Оркестровая аранжировка - Евгений Брага. Звукорежиссер - Андрей Мокрицкий. Видео - Бачу Мьюзик Production. Режиссер - Миха Хайкин. Операторы: Виталий Степанов, Оля Сошенко, Игорь Дидук.

Ранее Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром.

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