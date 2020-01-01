Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мама Дана Балана исполнила украинскую песню на сцене "Голосу країни" - видео

Комментариев: 0
Известная румынская певица Людмила Балан спела свадебную композицию.
Мама Дана Балана исполнила украинскую песню на сцене "Голосу країни" - видео
Мама Дана Балана исполнила украинскую песню на сцене "Голосу країни" - видео
instagram.com/goloskrainy_official

12 апреля в эфире канала 1+1 состоялся финальный эпизод “нокаутов“ на вокальном шоу “Голос країни-10“. В конце выпуска зрителей и тренеров проекта ожидал сюрприз. На главной сцене страны появилась мама Дана Балана, румынская певица и ведущая Людмила Балан.

Читай также: “Голос країни-10“: Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей

Артистка пришла поддержать сына и его команду и познакомиться с Тиной Кароль. Также Людмила исполнила украинскую народную песню “Горіла сосна, палала“. Эта композиция часто звучит на свадьбах, когда с невесты снимают фату и надевают платок. 

Отметим, что ведущие “Голосу країни-10“ Катя Осадчая и Юрий Горбунов поинтересовались у мамы Дана Балана, верит ли она в “химию“ между ее сыном и Тиной Кароль.

“У нас с Даном вкусы одинаковые. Например, мне очень нравится коалиция, которую он создал с Тиной этого сезона. Я не знаю, что будет дальше, но знаю, что Дан всегда слушает свое сердце. Однако на всякий случай я приготовила свадебную песню“, - сказала Людмила.

Как прошел тринадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: голос країни-10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь