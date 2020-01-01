Мама Дана Балана исполнила украинскую песню на сцене "Голосу країни" - видео

Известная румынская певица Людмила Балан спела свадебную композицию.

12 апреля в эфире канала 1+1 состоялся финальный эпизод “нокаутов“ на вокальном шоу “Голос країни-10“. В конце выпуска зрителей и тренеров проекта ожидал сюрприз. На главной сцене страны появилась мама Дана Балана, румынская певица и ведущая Людмила Балан.

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Артистка пришла поддержать сына и его команду и познакомиться с Тиной Кароль. Также Людмила исполнила украинскую народную песню “Горіла сосна, палала“. Эта композиция часто звучит на свадьбах, когда с невесты снимают фату и надевают платок.

Отметим, что ведущие “Голосу країни-10“ Катя Осадчая и Юрий Горбунов поинтересовались у мамы Дана Балана, верит ли она в “химию“ между ее сыном и Тиной Кароль.

“У нас с Даном вкусы одинаковые. Например, мне очень нравится коалиция, которую он создал с Тиной этого сезона. Я не знаю, что будет дальше, но знаю, что Дан всегда слушает свое сердце. Однако на всякий случай я приготовила свадебную песню“, - сказала Людмила.

Как прошел тринадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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