"Голос країни-10": Смотреть тринадцатый выпуск онлайн

В новом выпуске станет известно, кто из команды Тины Кароль пройдет в прямые эфиры.

"Голос країни-10": Где и когда смотреть нокауты instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 12 апреля, состоялся тринадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 вышел финальный эпизод этапа “Нокаутов“, в рамках которого Тина Кароль выбрала участников своей команды, которые станут четвертьфиналистами.

Читай также: “Голос країни-10“: Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей

По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске стало известно, какие участники из команды Кароль прошли в прямые эфиры. В четвертьфинале мы увидим: Ольгу Мельник, Дарью Полоротову, Анну Трубецкую, Даниэля Салема и Романа Сасанчина, которого Тина “украла“ из команды Балана.

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

Кроме того, ПТП и NK спасли Виталия Окса, а MONATIK дал шанс пройти дальше Юрию Самовилову.

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

Участники "Голосу країни-10" Скриншот

А вокалисты Артем Семенов, Ульяна Горбачевская и Марко Квитка покинули проект.

Таким образом в прямых эфирах вновь выступят:

Команда MONATIK : Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов.

: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов. Команда Dan Balan : Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко. Команда ПТП и NK : Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица. Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин.

Смотрите полное видео тринадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 12.04.2020:

Как прошел двенадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​