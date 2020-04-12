"Голос країни-10": Смотреть тринадцатый выпуск онлайн
В воскресенье, 12 апреля, состоялся тринадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 вышел финальный эпизод этапа “Нокаутов“, в рамках которого Тина Кароль выбрала участников своей команды, которые станут четвертьфиналистами.
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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.
Так, в новом выпуске стало известно, какие участники из команды Кароль прошли в прямые эфиры. В четвертьфинале мы увидим: Ольгу Мельник, Дарью Полоротову, Анну Трубецкую, Даниэля Салема и Романа Сасанчина, которого Тина “украла“ из команды Балана.
Кроме того, ПТП и NK спасли Виталия Окса, а MONATIK дал шанс пройти дальше Юрию Самовилову.
А вокалисты Артем Семенов, Ульяна Горбачевская и Марко Квитка покинули проект.
Таким образом в прямых эфирах вновь выступят:
- Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов.
- Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.
- Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.
- Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин.
Смотрите полное видео тринадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 12.04.2020:
Как прошел двенадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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