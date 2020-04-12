Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Голос країни-10": Смотреть тринадцатый выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
В новом выпуске станет известно, кто из команды Тины Кароль пройдет в прямые эфиры.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть нокауты
"Голос країни-10": Где и когда смотреть нокауты
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 12 апреля, состоялся тринадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 вышел финальный эпизод этапа “Нокаутов“, в рамках которого Тина Кароль выбрала участников своей команды, которые станут четвертьфиналистами.

Читай также: “Голос країни-10“: Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей

По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске стало известно, какие участники из команды Кароль прошли в прямые эфиры. В четвертьфинале мы увидим: Ольгу Мельник, Дарью Полоротову, Анну Трубецкую, Даниэля Салема и Романа Сасанчина, которого Тина “украла“ из команды Балана.

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

Кроме того, ПТП и NK спасли Виталия Окса, а MONATIK дал шанс пройти дальше Юрию Самовилову.

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

Участники
Участники "Голосу країни-10"
Скриншот

А вокалисты Артем Семенов, Ульяна Горбачевская и Марко Квитка покинули проект.

Таким образом в прямых эфирах вновь выступят:

  • Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов.
  • Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.
  • Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.
  • Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин.

Смотрите полное видео тринадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 12.04.2020:

Как прошел двенадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Голос країни-10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь