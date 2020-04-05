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"Голос країни-10": Смотреть двеннадцятый выпуск онлайн

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Узнайте, кто прошел в прямые эфиры из команды Потапа и Насти Каменских.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
instagram.com/kamenskux

В воскресенье, 5 апреля, вышел двенадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 показали третью часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Потап и Настя Каменских определились, какие участники их команды станут четвертьфиналистами.

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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске “Голосу країни-10“ стало известно, что в прямых эфирах мы увидим:  Ерлана Баибазарова, Анастасию Картвелишвили, Юлию Коровко и новообразованный дуэт - Екатерину Степуру и Максима Перепелицу.

А вокалисты Руслана Калашникова, Карина Балашова, Олеся Лейченко и Тоня Сова покинули проект.

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Отметим, что MONATIK и Dan Balan также определились с участниками прямых эфиров. В четвертьфинале вновь выступят:

  • Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.
  • Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

Смотрите полное видео двенадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 5.04.2020:

Как прошел одиннадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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