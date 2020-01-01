Организаторы вокального шоу рассказали, как можно поменять билеты.

Неделю назад создатели вокального проекта “Голос країни“ объявили о переносе прямых эфиров, которые должны были состоятся 5, 12 и 19 апреля, на другие даты.

Читай также: “Голос країни-10“: Где и когда смотреть “Нокауты“

А после продления карантина еще на месяц организаторы шоу приняли решение провести прямые эфиры без зрителей. Об этом сообщается на официальной странице “Голосу країни“ в Инстаграм.

Кроме того, в публикации отмечается, что зрители, которые купили билеты на прямые эфире проекта, смогут посетить любое другое шоу канала 1+1 после завершения карантина.

“У зв’язку з продовженням карантину прямі ефіри Голосу країни переносяться та відбудуться без глядачів у залі. Кожен, хто придбав квиток на прямі ефіри та генеральні репетиції, зможе використати його, відвідавши будь-яке інше шоу телеканалу “1+1“, зйомки якого відбудуться після завершення карантину. Також є можливість повернути квитки“, - говорится в сообщении.

"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей Скриншот

Как прошел десятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​