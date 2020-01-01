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"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей

Спецтема: ТВ и телешоу
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Организаторы вокального шоу рассказали, как можно поменять билеты.
"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей
"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей
instagram.com/goloskrainy_official

Неделю назад создатели вокального проекта “Голос країни“ объявили о переносе прямых эфиров, которые должны были состоятся 5, 12 и 19 апреля, на другие даты. 

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А после продления карантина еще на месяц организаторы шоу приняли решение провести прямые эфиры без зрителей. Об этом сообщается на официальной странице “Голосу країни“ в Инстаграм. 

Кроме того, в публикации отмечается, что зрители, которые купили билеты на прямые эфире проекта, смогут посетить любое другое шоу канала 1+1 после завершения карантина.

“У зв’язку з продовженням карантину прямі ефіри Голосу країни переносяться та відбудуться без глядачів у залі. Кожен, хто придбав квиток на прямі ефіри та генеральні репетиції, зможе використати його, відвідавши будь-яке інше шоу телеканалу “1+1“, зйомки якого відбудуться після завершення карантину. Також є можливість повернути квитки“, - говорится в сообщении.

"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу пройдут без зрителей
Скриншот

Как прошел десятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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