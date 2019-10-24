Мария Бурмака влюбилась в трубача

Украинская исполнительница Мария Бурмака сняла новый клип "Не стій".

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Певица Мария Бурмака презентовала клип на новую песню “Не стій“. На написание композиции ее вдохновила история с детства.

“Неожиданно прошлого года в Нью-Йорке, когда была там с концертами, встретила парня, с которым училась в музыкальной школе, - рассказывает Мария Бурмака. - Я играла на гитаре, он - на трубе, у него были рыжие волосы и солнечная улыбка. Он мне очень нравился и я скрывала это. Много лет спустя, в городе, мы снова встретились. Долго гуляли Централ парком, пили кофе, говорили и я узнала, что он тоже был влюблен в меня “.

Красное и черное, огонь и холод, он и она, гитара и труба. Таких историй много, о них создают легенды, пишут романы, снимают кино. Будет ли продолжение у этого сюжета - не знает никто. Жизнь значительно интереснее кино.

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Главную роль в клипе исполнил актер Александр Бойко. Саундрпродюсер песни “Не стій“ - Вадим Лисица FOXXSTUDIOS. Режиссер видео - Иоанн Зенков, оператор-постановщик - Сергей Пивненко, монтаж, постпродакшн и цветокоррекция - HDSHOT studio, стиль - Евгений Кириенко (дизайн одежды - Tatyana Kolomiecz, Dafna May, PakoStudio), Muah - Марина Борщевская.

Ранее Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром.

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