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Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром

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Исполнительница представила новую программу “Ніжно. Тихо. Голосно“.
Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром
Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром
пресс-служба

16 мая в Доме звукозаписи Народная артистка Украины Мария Бурмака представила уникальную программу “Ніжно. Тихо. Голосно“ в сопровождении заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио (дирижер Владимир Шейко). В зале был аншлаг.

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Программа “Ніжно. Тихо. Голосно“ - это весь спектр эмоций. Это песни Марии Бурмаки, которые стали саундтреками исторических событий, такие как “Ми ​​йдемо“ и “Все починається, коли“. И те, которые можно спеть с гитарой среди очень близких людей, такие как “Поцілуй мене на прощання“ и “Місто ангелів і дощів“.

Музыкальная программа состояла из двух частей. Первая - песни под гитару - интимно, нежно и на расстоянии дыхания. Вторая часть - в сопровождении заслуженного академического симфонического оркестра украинского радио под руководством лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко Владимира Шейко.

За пять дней до концерта с Марией произошло происшествие. Артистка сломала ногу, пришлось накладывать гипс, но это не помешало по плану концерта.

“Это были минуты счастья и осуществления мечты, - делится впечатлениями Мария Бурмака. - Написанные мною песни, филигранные оркестровки, фантастический оркестр украинского радио, невероятный Маэстро Владимир Шейко. Все спрашивали меня о переломе ноги, который произошел накануне. Но это не повлияло ни на голос, ни на вдохновение. Мне казалось, что душа моя летает в небесах“.

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В симфоническом звучании зазвучала легендарная песня “Ми йдемо“, “Скло“, “І якщо колись“, а также композиции, которые артистка редко исполняет, такие, как “Магія трав“, “Хтось із дитям удвох“ на стихи Ивана Малковича. Композиция “Прочитай мої слова по губах“, которую Мария написала для людей с недостатками слуха, она “спета“ языком жестов.

Напомним, ранее Миша Романова выпустила ретро-видео на песню “Лунная“.

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Теги: Мария Бурмака
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Источник: ivona.bigmir.net

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