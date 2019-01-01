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Надежда Мейхер: "Я не ожидала, что стану матерью троих детей"

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Экс-солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о метеринстве.
Надежда Мейхер: "Я не ожидала, что стану матерью троих детей"
Надежда Мейхер: "Я не ожидала, что стану матерью троих детей"
instagram.com/nadyameiher

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В эксклюзивном интервью программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, артистка Надежда Мейхер рассказала о материнстве, а также каких мужчин она встречала на своем пути.

“Сколько я видела мужчин, которые в бизнесе – гиганты мысли, а в личной жизни превращаются в ребенка, который начинает зависеть от тебя и пытается сделать тебя зависимой“, – рассказала Надежда Мейхер в “Ранку з Україною“.

Изменить все смог только один человек – бизнесмен Михаил Уржумцев.

“Когда я встретила, так сказать свою судьбу – Мишу, у нас был очень непростой период. Вроде мой человек, но как же найти себя в этих отношениях? Со временем, конечно, я научилась этому чувству, что у меня есть семья“, – призналась артистка.

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В 2012 году у пары родилась дочь Аня. Только ее рождение заставило Надежду перевернуть страницу под названием “ВИА Гра“. А через 3 года у супругов родилась вторая дочь – Мария.

“Я не ожидала, что стану матерью троих детей. Я невероятно счастлива, но к этому я не готовилась. Не ожидала, что могу быть такой мамой, которая переживает иногда даже не туда, куда нужно. Мамой, которая так заботится“, – прокомментировала Надежда в эфире канала “Украина“.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Украина“.

Напомним, ранее Надежда Мейхер рассказала, как однажды чуть не погибла.

 

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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