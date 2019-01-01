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Надежда Мейхер рассказала, как однажды чуть не погибла

Спецтема: ТВ и телешоу
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Экс-"ВИА Гра" приняла участие в шоу “Хто зверху?“ и поделилась личной историей.
Надежда Мейхер рассказала, как однажды чуть не погибла
Надежда Мейхер рассказала, как однажды чуть не погибла
пресс-служба Нового канала

Однажды Надежда Мейхер столкнулась с шаровой молнией. Этот факт о знаменитой артистке знали немногие. Своей удивительной историей она решила поделиться в программе “Хто зверху?“

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На шоу есть конкурс “Правда чи брехня“, во время которого звезды рассказывают интересные истории и факты о себе, которые впоследствии оказываются либо правдой, либо ложью.

“Я всегда боялась грома и молнии, – призналась Надежда. – Однажды, когда началась такая погода, шаровая молния залетела ко мне в окно. Остановилась перед глазами и сразу же улетела“.

Против певицы в этом конкурсе играл капитан мужской команды Сергей Притула.

“Ви мені нагло, вибачте на слові, але брешете в лице, – возразил ведущий. – І вам то, Надю, не пасує, бо ви ж розкішна жінка“.

Каково же было удивление Сергея, когда он узнал, что эта история – чистая правда.

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Кроме Надежды в женской команде под предводительством Леси Никитюк сыграли Яна Заец и Кристина Шишпор. А Сергей Притула вел к победе звездных мужчин: Иракли Макацария, Илью Квашу и Александра Пикалова.

“Хто зверху?“ – каждый четверг в 21:00 на Новом канале.

Ранее экс-“ВИА Гра“ Надежда Мейхер без макияжа прогулялась по Италии.

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Теги: Хто зверху, Надежда Мейхер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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