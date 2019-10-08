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"Зажгли тогда с Леонтьевым": Надежда Мейхер взбудоражила Сеть архивным видео

Комментариев: 1
Артистка показала кадры выступления с Валерием Леонтьевым, когда ей было 19 лет.

"Зажгли тогда с Леонтьевым": Надежда Мейхер взбудоражила Сеть архивным видео
instagram.com/nadyameiher

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Экс-участница популярной группы Виа ГРА, модель, актриса и дизайнер Надежда Мейхер взбудоражила Сеть архивным видео. В Инстаграм артистка выставила ролик 2000-го года, где на концерте "Рождественские встречи" с Аллой Пугачевой танцует с российским исполнителем Валерием Леонтьевым. Надежда одета в облегающий кожаный комбинезон, подчеркнувший ее идеальные формы и пышную грудь. В кадре также появляется коллега Мейхер по дуэту Алена Винницкая. К слову, Винницкая и Мейхер были в первом составе популярной группы, которая с того времени поменяла многих участниц. Так, в группе некогда пели такие супер-звезды, как Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Седокова и другие. Однако, группа с Мейхер и Винницкой - часто ассоциируется с "трушной" Виа Грой - обе девушки некогда были настоящими секс-символами.

В подписи Надежда отметила, что видео ей прислали фанаты, на момент съемки звезде было 19 лет.

Поклонники прислали.
Мы с @valera_leontiev тогда на рождественских встречах @alla_orfey ( Аллы Борисовны)как следует зажгли.🤣 Даже не верится , что это было 18 лет назад. Да и я ещё «зелёная»(мне тут 19 лет), зато шустрая какая🤣🤣🤣 Многие тогда думали, что это отработанная хореография, ан-нет))), это была чистая импровизация от двух профессиональных танцоров 😁🦋
Вы помните эти встречи????😉😉😉♥️♥️♥️♥️ - написала Мейхер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поклонники прислали. Мы с @valera_leontiev тогда на рождественских встречах @alla_orfey ( Аллы Борисовны)как следует зажгли.🤣 Даже не верится , что это было 18 лет назад. Да и я ещё «зелёная»(мне тут 19 лет), зато шустрая какая🤣🤣🤣 Многие тогда думали, что это отработанная хореография, ан-нет))), это была чистая импровизация от двух профессиональных танцоров 😁🦋 Вы помните эти встречи????😉😉😉♥️♥️♥️♥️ 🦋🦋🦋 #надеждамейхер #рождественскиевстречи #валерийлеонтьев #танец #песнягода #яневернусь @meladzemusic #история

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

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Подписчики растрогались, посмотрев видео, и отметили, что Надя на нем - "огонь", "красавица" и очень пластична.

Не видно вам равных до сих пор!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала на фото страсть в образе черной вдовы.

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Теги: Надежда Мейхер, Валерий Леонтьев, ВИА Гра, архивное видео
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.10.2019, 18:01
Оценка:  -1
pусский
А он ей впендюривал или впердоливал в 19 лет? А если если всё вместе, то мыл ли он хyй после жопы, когда совал в пизду? Наверное, нет - хохлушки недостойны внимания к их пиздюшачьим болезням!
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