Артистка показала кадры выступления с Валерием Леонтьевым, когда ей было 19 лет.

"Зажгли тогда с Леонтьевым": Надежда Мейхер взбудоражила Сеть архивным видео instagram.com/nadyameiher

Читай также: Экс-“ВИА Гра“ Надежда Мейхер без макияжа прогулялась по Италии - фото

Экс-участница популярной группы Виа ГРА, модель, актриса и дизайнер Надежда Мейхер взбудоражила Сеть архивным видео. В Инстаграм артистка выставила ролик 2000-го года, где на концерте "Рождественские встречи" с Аллой Пугачевой танцует с российским исполнителем Валерием Леонтьевым. Надежда одета в облегающий кожаный комбинезон, подчеркнувший ее идеальные формы и пышную грудь. В кадре также появляется коллега Мейхер по дуэту Алена Винницкая. К слову, Винницкая и Мейхер были в первом составе популярной группы, которая с того времени поменяла многих участниц. Так, в группе некогда пели такие супер-звезды, как Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Седокова и другие. Однако, группа с Мейхер и Винницкой - часто ассоциируется с "трушной" Виа Грой - обе девушки некогда были настоящими секс-символами.

В подписи Надежда отметила, что видео ей прислали фанаты, на момент съемки звезде было 19 лет.

Поклонники прислали.

Мы с @valera_leontiev тогда на рождественских встречах @alla_orfey ( Аллы Борисовны)как следует зажгли.🤣 Даже не верится , что это было 18 лет назад. Да и я ещё «зелёная»(мне тут 19 лет), зато шустрая какая🤣🤣🤣 Многие тогда думали, что это отработанная хореография, ан-нет))), это была чистая импровизация от двух профессиональных танцоров 😁🦋

Вы помните эти встречи????😉😉😉♥️♥️♥️♥️ - написала Мейхер.

Читай также: “Кокетка“: Экс-“ВИА Гра“ Надежда Мейхер восхитила Сеть соблазнительными фото

Подписчики растрогались, посмотрев видео, и отметили, что Надя на нем - "огонь", "красавица" и очень пластична.

Не видно вам равных до сих пор!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала на фото страсть в образе черной вдовы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.