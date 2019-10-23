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"Шикарная Надя": Надежда Мейхер выставила фото в белье и ковбойской шляпе

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Экс-участница группы ВИА Гра продолжает рекламировать свой бренд одежды, добавляя соблазнительные фото.

"Шикарная Надя": Надежда Мейхер выставила фото в белье и ковбойской шляпе
ivona.bigmir.net

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Экс-участница популярной группы ВИА Гра Надежда Мейхер, которая не так давно создала свой бренд одежды, покорила поклонников новым фото. В Инстаграм артистка и дизайнер добавила снимок, на котором позирует в черном кружевном бюстгальтере и шелковом красном халате. Откровенный образ звезды дополнила черная ковбойская шляпа. 

instagram.com/nadyameiher

Поклонники оценили такой подчеркнуто сексуальный образ звезды и оставили множество комментариев с сердечками-эмодзи.

“Шикарная Надя“, - отметили в Сети. 

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала архивное видео 20-летней давности.

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Теги: Надежда Мейхер, фото в белье, бренд одежды
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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sansantral    23.10.2019, 14:59
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