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Оля Цибульская показала интимные сцены с Никитой Добрыниным в новом клипе - видео

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Оля Цибульская выпустила клип "Янголи Плачуть", в котором сняла Никиту Добрынина и своего 4-летнего сына Нестора.
Оля Цибульская показала интимные сцены с Никитой Добрыниным в новом клипе - видео
Оля Цибульская показала интимные сцены с Никитой Добрыниным в новом клипе - видео
instagram.com/cybulskaya

Две недели назад украинская исполнительница Оля Цибульская презентовала композицию “Янголи плачуть“. А сегодня, 24 октября, артистка выпустила провокационный клип на песню. Презентация ролика состоялась на официальном ютуб-канале Цибульской. Слова и музыку хита “Янголи плачуть“ написала сама Оля. А режиссером видео выступил Юрий Движон. 

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По словам певицы, идею клипа ей подсказал четырехлетний сын Нестор. Однажды, когда Оля отвлеклась на очередное рабочее сообщения мальчик отобрал у нее телефон и сказал: “Мама, пока ты смотришь в телефон - проходит мое детство“. Отметим, что Нестор сыграл одну из главных ролей в ролике “Янголи плачуть“. 

Кроме того, в съемках клипа принял участие участник “Холостяка 9“ Никита Добрынин. Он исполнил роль мужа Цибульской. По сюжету видео пара не выпускает из рук телефонов. Сын не выдерживает жизни без родителей и решает их спасти от гаджетов. Стоит отметить, что в ролике можно увидеть интимные сцены, на которые Цибульская решилась впервые.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, какое письмо получила от мужа 5 лет назад.

 

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Теги: Оля Цибульская, Никита Добрынин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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