Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Холостяк-10": Кто покинул проект в четвертом выпуске

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Чем удивил новый выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк".
"Холостяк-10": Где и когда смотреть четвертый выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть четвертый выпуск
instagram.com/flymax305

В пятницу, 27 марта в 19:00 на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

Читай также: “Холостяк-10“: Участница шоу поразила Сеть снимком до похудения

В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк отправил домой еще трех участниц - Дану, Алену, Аню. Таким образом, 27 марта борьбу за сердце Холостяка продолжат десять конкурсанток.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске в жарком Таиланде Холостяк отправился в ювелирную фабрику с Кристиной. Прежде чем приобрести ювелирное изделие, паре предстояло ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них появилась возможность получить скидку на выбранное украшение.   

Читай также: Что слушает Холостяк: 10 треков из плейлиста Макса Михайлюка

А вечером Макса и участницу ждал романтический ужин, после которого пара решила искупаться в бассейне.

"Холостяк-10" 4 выпуск
Скриншот

Кроме того, Макс отправился на день рождения друга в компании троих абсолютно разных по характеру девушек. Пилот пошел на групповое свидание с Алиной, Олей и Юлей.

"Холостяк-10" 4 выпуск
Скриншот

Читай также: “Голос країни-10“: Где и когда смотреть “Нокауты“ онлайн

Также в четвертом эфире Холостяк предложит всем участницам совершить традиционный тайский обряд – обретение свободы.

На церемонии роз проект “Холостяк-10“ покинула Юлия.

"Холостяк-10" 4 выпуск
Скриншот

Четвертый выпуск шоу “Холостяк-10“ от 27.03.2020:

Как прошел третий выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10, все выпуски холостяка 10, все выпуски холостяка 2020, Холостяк смотреть онлайн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Тоха Клановец  (аноним)  28.03.2020, 02:17
Оценка:  0
Тоха Клановец
Мужик на фото зачетный. Он пассив или актив? Я б его в дыру б... Девулям и парням которые хотят хороший крем пай в себя- стучите в мой ай ди в ВК для связи - 474083
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь