"Холостяк-10" : Смотреть первый выпуск онлайн

Узнайте, чем удивил первый выпуск юбилейного десятого сезона реалити-шоу "Холостяк".

"Холостяк-10" : Где и когда смотреть первый выпуск онлайн facebook.com/TheBachelorUa

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В пятницу, 6 марта на телеканале СТБ вышел первый выпуск юбилейного десятого сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“. В этом году участником проекта стал пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк.

Макс Михайлюк stb.ua

Традиционно в первом выпуске шоу состоялась первая вечеринка, во время которой главный герой встретился с 25 девушками. Среди них зрители увидели звезду “Х-фактора“ Алину Ляшко и финалистку проекта “Эксы“ Лею Верич.

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В конце вечера Холостяк Макс Михайлюк выбрал 16 участниц, с которыми хочет продолжить знакомство в втором выпуске Холостяка в 2020 году. Остальные 9 девушек не получили розы и покинули проект.

Участницы 10 сезона "Холостяка" Скриншот

Первый выпуск проекта “Холостяк-10“ от 6.03.2020:

О том, как создавался промо-ролик о новом герое проекта “Холостяк“, можно посмотреть здесь.

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