Как прошел третий выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк".

"Холостяк-10": Где и когда смотреть третий выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 20 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ показали третий выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк провел первые свидания на проекте, по результатам которых шоу покинули три участницы - Лера, Лея и Елена. А участие в шоу продолжили тринадцать конкурсанток.

Участницы "Холостяка-10" instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске на индивидуальное свидание с Холостяком пошла Даша. Вместе с Максом девушка будет училась кататься на коньках. Позже пара уединилась на в зимнем саду, где у них случился первый поцелуй на проекте.

“Холостяк-10“ 3 выпуск Скриншот

Кроме того, в третьем эфире Дана внезапно явилась к Максу домой. Девушка получила ключ от квартиры Холостяка от Лены, которая в прошлом выпуске покинула шоу. Позже Макс повез девушку на авиасимулятор.

“Холостяк-10“ 3 выпуск Скриншот

Также на индивидуальном свидание с Максом побывала Аня. Пара провела время в гончарной мастерской, а после был ужин при свечах. Девушка призналась, что участвовала в конкурсе Мисс Вселенная и была в топ-20 девушек от Украины. По итогам свидания Аня получила розу.

“Холостяк-10“ 3 выпуск Скриншот

На церемонии роз шоу покинули сразу три участницы: Дана, Алена, Аня.

"Холостяк-10": Кто покинул проект в третьем выпуске Скриншот

"Холостяк-10": Кто покинул проект в третьем выпуске Скриншот

"Холостяк-10": Кто покинул проект в третьем выпуске Скриншот

“Холостяк-10“ 3 выпуск от 20.03.2020:

Как прошел второй выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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