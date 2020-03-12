"Холостяк-10": Кто покинул шоу во втором выпуске

Чем удивил второй выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк".

"Холостяк-10": Где и когда смотреть второй выпуск онлайн facebook.com/TheBachelorUa

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В пятницу, 13 марта в 19:00 на телеканале СТБ вышел второй выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

В предыдущем эфире главным проекта, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк встретился с 25 девушками на первой вечеринке. И только шестнадцать из них продолжили борьбу за сердце Холостяка во втором выпуске.

13 марта зрители увидели первое групповое свидание. Макс пригласил 8 участниц покататься на картинге. Каждая девушка смогла проехаться вместе с Холостяком, который управлял авто с завязанными глазами. А участницам предстояло правильно направлять Михайлюка к финишу.

"Холостяк-10" второй выпуск скриншот

После группового свидания и общения с девушками Холостяк принял решение попрощаться с Лерой. Именно она первой покинула проект во втором выпуске. А розу получила Кристина.

Кто покинул шоу во втором выпуске Холостяк-10 скриншот

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Также во втором выпуске “Холостяка-10“ состоялось первое индивидуальное свидание, на которое Макс пригласил Наташу. В одном из торговых центров паре предстояло пройти несколько испытаний: они должны были порознь подобрать одежду для свидания и позаботиться о совместном времяпровождении. Выбор Наташи откровенно удивил Холостяка, ведь девушка пришла не в вечернем платье, а в крайне необычном образе. После свидания Наташа получила розу.

"Холостяк-10" второй выпуск скриншот

Кроме того, во втором эфире “Холостяка-10“ ведущий проекта Григорий Решетник предложил участницам сыграть в “эмоциональную“ игру. Каждая девушка тянула бумажку с названием эмоции и вспоминала случаи в своих отношениях, когда она переживала это ощущение.

На церемонии роз шоу покинули две участниц: Лея и Елена.

Кто покинул шоу во втором выпуске Холостяк-10 Скриншот

Кто покинул шоу во втором выпуске Холостяк-10 Скриншот

“Холостяк-10“ 2 выпуск от 13.03.2020:

Как прошел первый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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