Не пропусти вокальные нокауты команды Дана Балана!

"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн instagram.com/danbalan

В воскресенье, 29 марта, выйдет одиннадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 покажут вторую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Дан Балан определится, какие участники его команды станут четвертьфиналистами.

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Отметим, что по правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоит 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры.

Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске выступят следующие конкурсанты из команды Дана Балана:

Назар Яцишин

Галина Рудык

Роман Сасанчин

Индира Эдильбаева

Дарья Петрожицкая

Кристина Карабанова

Чуань Юнь Сюй

Тамара Балюк

Анастасия Балог

Команда Дана Балана instagram.com/goloskrainy_official

Команда Дана Балана instagram.com/goloskrainy_official

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В предыдущем выпуске стало известно, какие участники из команды MONATIK прошли в прямые эфиры. Так, в четвертьфинале мы увидим: Мелен Пасса, Сергея Асафатова, Сергея Романа та Лиду Ли.

Команда Монатика instagram.com/goloskrainy_official

Смотрите анонс одиннадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 29.03.2020:

Как прошел десятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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