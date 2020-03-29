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"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Не пропусти вокальные нокауты команды Дана Балана!
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
instagram.com/danbalan

В воскресенье, 29 марта, выйдет одиннадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 покажут вторую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Дан Балан определится, какие участники его команды станут четвертьфиналистами.

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Отметим, что по правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоит 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры.

Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Так, в новом выпуске выступят следующие конкурсанты из команды Дана Балана:

  • Назар Яцишин
  • Галина Рудык
  • Роман Сасанчин
  • Индира Эдильбаева
  • Дарья Петрожицкая
  • Кристина Карабанова
  • Чуань Юнь Сюй
  • Тамара Балюк
  • Анастасия Балог

Команда Дана Балана
Команда Дана Балана
instagram.com/goloskrainy_official

Команда Дана Балана
Команда Дана Балана
instagram.com/goloskrainy_official

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В предыдущем выпуске стало известно, какие участники из команды MONATIK прошли в прямые эфиры. Так, в четвертьфинале мы увидим: Мелен Пасса, Сергея Асафатова, Сергея Романа та Лиду Ли.

Команда Монатика
Команда Монатика
instagram.com/goloskrainy_official

Смотрите анонс одиннадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 29.03.2020:

Как прошел десятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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