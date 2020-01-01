Что слушает Холостяк: 10 треков из плейлиста Макса Михайлюка
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Главный герой романтического реалити “Холостяк-10“ на СТБ Макс Михайлюк не представляет своей жизни без музыки. Своими предпочтениями он регулярно делится с подписчиками в социальных сетях. Предлагаем провести карантин с пользой, пополнить ваш плейлист любимыми треками Холостяка и заодно проверить, насколько вы сходитесь с ним в музыкальном плане.
В основном, Макс отдает предпочтение жанру хип-хоп. Среди любимых музыкантов Холостяка: Future, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib, The Weeknd. Макс признается, что на концертах последнего исполнителя он был дважды и не собирается на этом останавливаться!
А на повторе у Холостяка сейчас следующие треки:
1. Lil Gotit, Foolio – Fashion nova men.
2. Travis Scott – Highest in the room.
3. Tiga, Zyntherius – Sunglasses at night.
4. Future, Drake – Life is good.
5. The Game, 2 Chainz, Rick Ross – Ali Bomaye.
6. Yo Gotti, Rick Ross – Dopechella.
7. Lil Yachty, Lil Keed, Zaytoven – Hightop Shoes.
8. The Weeknd – After Hours.
9. Rae Sremmurd, The Weeknd – Bedtime Stories.
10. Future – F&N.
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