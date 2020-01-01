Романтическое реалити "Холостяк-10" выходит по пятницам в 19:00 на СТБ.

Что слушает Холостяк: 10 треков из плейлиста Макса Михайлюка Пресс-служба

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Главный герой романтического реалити “Холостяк-10“ на СТБ Макс Михайлюк не представляет своей жизни без музыки. Своими предпочтениями он регулярно делится с подписчиками в социальных сетях. Предлагаем провести карантин с пользой, пополнить ваш плейлист любимыми треками Холостяка и заодно проверить, насколько вы сходитесь с ним в музыкальном плане.

В основном, Макс отдает предпочтение жанру хип-хоп. Среди любимых музыкантов Холостяка: Future, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib, The Weeknd. Макс признается, что на концертах последнего исполнителя он был дважды и не собирается на этом останавливаться!

Что слушает Холостяк: 10 треков из плейлиста Макса Михайлюка Пресс-служба

А на повторе у Холостяка сейчас следующие треки:

1. Lil Gotit, Foolio – Fashion nova men.

2. Travis Scott – Highest in the room.

3. Tiga, Zyntherius – Sunglasses at night.

4. Future, Drake – Life is good.

5. The Game, 2 Chainz, Rick Ross – Ali Bomaye.

6. Yo Gotti, Rick Ross – Dopechella.

7. Lil Yachty, Lil Keed, Zaytoven – Hightop Shoes.

8. The Weeknd – After Hours.

9. Rae Sremmurd, The Weeknd – Bedtime Stories.

10. Future – F&N.

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