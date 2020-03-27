Чем удивит новый выпуск юбилейного десятого сезона реалити "Холостяк".

"Холостяк-10": Где и когда смотреть четвертый выпуск instagram.com/flymax305

В пятницу, 27 марта в 19:00 на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем эфире главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк отправил домой еще трех участниц - Дану, Алену, Аню. Таким образом, 27 марта борьбу за сердце Холостяка продолжат десять конкурсанток.

Участницы "Холостяка-10" instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске в жарком Таиланде Макс отправится на день рождения друга в компании троих абсолютно разных по характеру девушек. Пилот пойдет на групповое свидание с Алиной, Олей и Юлей.

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Также в четвертом эфире Холостяк предложит всем участницам совершить традиционный тайский обряд – обретение свободы.

Смотрите анонс четвертого выпуска шоу “Холостяк-10“ от 27.03.2020:

Как прошел третий выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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