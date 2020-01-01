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"Не забудьте сохранить": Дорофеева посоветовала, что посмотреть в карантин

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Певица перечислила свои любимые фильмы, сериалы и шоу.

"Не забудьте сохранить": Дорофеева посоветовала, что посмотреть в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева решила не отставать от своих коллег по цеху, которые советуют подписчикам, как развлечь себя во время карантина, и поделилась списком любимых фильмов и шоу программ.

Подборку Надя опубликовала в Инстаграм и порекомендовала фолловерам сохранить ее, чтобы она не затерялась в ленте. В список Нади вошли как новые "раскрученные" картины и ТВ-программы, так и ленты, которые уже можно считать классикой.

В первую неделю карантина был такой поток советов от всех инфлюенсеров 😱
- что смотреть - что читать, что я подумала, ну супер, есть отличная видео-книго библиотека на месяц вперёд 😂
Но нет!! Столько у всех контента, лента стала такой длинной, что найти эти советы практически невозможно. Поэтому я решила обновить и оставить в посте. Ну а вы не забудьте нажать "сохранить", - написала Дорофеева.

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Начала свой список Додо с контента стримингового сервиса Netflix и любимых сериалов:

У кого есть Netflix - поздравляю 👏 Нам неистово повезло))Тут много всего. Мой топ
1. Шоу «QUEER EYE”
2. “Love is blind” - но это для девочек больше.
3. Проект “Next in fashion” - для любителей моды.
4. «Sex education” сериал

"Сериалы":

1. Менталист ( мой любимый )
2. Эйфория
3. Удивительная Миссис Мейзел
4. Друзья ( обожаю! Идеален с утра, под завтрак )
5. Чернобыль
6. Чёрное зеркало, - перечислила Надя.

Также артистка посоветовала подписчикам, что посмотреть из фильмов и юмористических шоу:

"ФИЛЬМЫ". С этим разделом у меня всегда проблемы. Наступает амнезия через месяц после просмотра и я не могу вспомнить ни сути ни даже названия, но для вас я напрягалась и вспомнила)) 1. Лучшее предложение 2. Стажёр 3. Форест Гамп ( Том Хэнкс моя любовь) 4. Терминал ( и снова Том Хэнкс) 5. Война миров Z ( апокалиптичненько, красиво и эффектно) 6. Паразиты (Для всех, кто любит быть в теме. Оскар, как никак) 7. Форд против Феррари 8. Хористы

"Юмор"

1. "Давай поженимся" ( нет, я не ошиблась разделом. Можно начать с выпуска «жених спайдермен 😂) 2. Луи Си Кей - стендап 2017-го года
3. Comment Out с @monatik_official и вашей покорной слугой. Хороший выпуск 😂
4. стендапы Щербакова, Нурлана Сабурова, Долгополова и Воли, - посоветовала Додо.

"Не забудьте сохранить": Дорофеева посоветовала, что посмотреть в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы писали, что Владимир Дантес рассказал, как не развестись в карантин.

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Теги: карантин, Надя Дорофеева, Сериалы, фильмы
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Источник: IVONА bigmir)net

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