"Голос країни-10": Смотреть одиннадцатый выпуск онлайн
В воскресенье, 29 марта, вышел одиннадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 показали вторую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Дан Балан определился, какие участники его команды станут четвертьфиналистами.
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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.
Так, в новом выпуске стало известно, что в прямых эфирах мы увидим: Назара Яцишина, Индиру Эдильбаеву, Дарью Петрожицкую и Анастасию Балог.
Кроме того, в прошлом выпуске Балан воспользовался своим правом на кражу и Мария Кондратенко автоматически попадает в прямые эфиры.
Зустрічай чвертьфіналістів #КомандаБалана! Це Назар Яцишин, Дар’я Петрожицька, Індіра Єдільбаєва, Анастасія Балог та Марія Кондратенко, яку минулого випуску Дан Балан вкрав з #КомандаMONATIK ❤️ Кажи: кого з учасників плануєш підтримувати далі? #голоскраїни #битваепохи
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Роман Сасанчин также появится в прямых эфирах, но уже в составе команды Тины Кароль.
А вокалисты Галина Рудык, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй и Тамара Балюк покинули проект.
В предыдущем выпуске стало известно, какие участники из команды MONATIK прошли в прямые эфиры. Так, в четвертьфинале мы увидим: Мелен Пасса, Сергея Асафатова, Сергея Романа та Лиду Ли.
Смотрите полное видео одиннадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 29.03.2020:
Как прошел десятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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