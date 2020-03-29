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"Голос країни-10": Смотреть одиннадцатый выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, кто прошел в прямые эфиры из команды Дана Балана.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" онлайн
instagram.com/danbalan

В воскресенье, 29 марта, вышел одиннадцатый выпуск вокального проекта “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 показали вторую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого Дан Балан определился, какие участники его команды станут четвертьфиналистами.

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По правилам шоу на этапе “нокаутов“, на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

Команда Дана Балана
Команда Дана Балана
instagram.com/goloskrainy_official

Так, в новом выпуске стало известно, что в прямых эфирах мы увидим: Назара Яцишина, Индиру Эдильбаеву, Дарью Петрожицкую и Анастасию Балог.

Кроме того, в прошлом выпуске Балан воспользовался своим правом на кражу и Мария Кондратенко автоматически попадает в прямые эфиры.

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Роман Сасанчин также появится в прямых эфирах, но уже в составе команды Тины Кароль.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин
instagram.com/goloskrainy_official

А вокалисты Галина Рудык, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй и Тамара Балюк покинули проект.

В предыдущем выпуске стало известно, какие участники из команды MONATIK прошли в прямые эфиры. Так, в четвертьфинале мы увидим: Мелен Пасса, Сергея Асафатова, Сергея Романа та Лиду Ли.

Команда Монатика
Команда Монатика
instagram.com/goloskrainy_official

Смотрите полное видео одиннадцатого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 29.03.2020:

Как прошел десятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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