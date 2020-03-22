"Голос країни-10": четвертьфиналисты проведут концерты онлайн во время карантина
В минувшее воскресенье на проекте стартовал новый этап шоу - “нокауты“. Организаторы проекта решили “удлинить“ этот этап шоу, в связи с переносом прямых эфиров из-за карантина. Поэтому зрителей ждут сразу четыре выпуска программы, отснятых заранее, каждая из которых посвящена отдельной команде. Первыми за победу соревновались участники из команды MONATIK, к следующему этапу шоу прошли: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли, современный гуцул Сергей Роман и кавер-вокалистка из Харькова Мелен Пасса.
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Участники вокального шоу призывают украинцев оставаться дома во время карантина, и для того, чтобы оставаться рядом со своими слушателями, отныне они будут выходить в прямые эфиры на официальной странице проекта “Голос країни“ в Instagram. Четвертьфиналисты будут общаться с аудиторией, отвечать на вопросы подписчиков, расскажут как готовятся к прямым эфирам и чем занимаются в период карантина, а еще споют для зрителей любимые и уже знакомые песни. Эфиры планируют проводить каждый вечер в 19:00 со вторника по пятницу на официальной странице проекта в Instagram.
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Уже сегодня в прямом эфире для подписчиков будет петь Сергей Асафатов - воспитанник детского дома, мультиинструменталист, играющий на 10 музыкальных инструментах. Он сам пишет песни и музыку, имеет собственную группу и мечтает развеять стереотип о том, что выходцы из интернатов и детских домов - люди второго сорта.
Ми підготували для тебе дуже крутий сюрприз, аби ти залишався вдома та насолоджувався співом своїх улюблених учасників Голосу країни.🤩 Ми запускаємо онлайн-квартирники від чвертьфіналістів шоу у прямому ефірі Instagram. Цього тижня тішити тебе своїм голосом будуть учасники #командаMONATIK. І вже сьогодні проведи цей затишний вечір у компанії Сергія Асафатова. Початок о 19:00. Не пропустиш? 😉 #голоскраїни #битваепохи
Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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