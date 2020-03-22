Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Голос країни-10": четвертьфиналисты проведут концерты онлайн во время карантина

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Четвертьфиналисты юбилейного сезона "Голосу країни" будут общаться со зрителями в прямом эфире на официальной странице проекта в социальной сети Instagram.
"Голос країни-10": четвертьфиналисты проведут концерты онлайн во время карантина
"Голос країни-10": четвертьфиналисты проведут концерты онлайн во время карантина
Пресс-служба

В минувшее воскресенье на проекте стартовал новый этап шоу - “нокауты“. Организаторы проекта решили “удлинить“ этот этап шоу, в связи с переносом прямых эфиров из-за карантина. Поэтому зрителей ждут сразу четыре выпуска программы, отснятых заранее, каждая из которых посвящена отдельной команде. Первыми за победу соревновались участники из команды MONATIK, к следующему этапу шоу прошли: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли, современный гуцул Сергей Роман и кавер-вокалистка из Харькова Мелен Пасса.

Читай также: Оставайся дома: участники “Голосу країни-10“ поддержали украинцев трогательным видео

Участники вокального шоу призывают украинцев оставаться дома во время карантина, и для того, чтобы оставаться рядом со своими слушателями, отныне они будут выходить в прямые эфиры на официальной странице проекта “Голос країни“ в Instagram. Четвертьфиналисты будут общаться с аудиторией, отвечать на вопросы подписчиков, расскажут как готовятся к прямым эфирам и чем занимаются в период карантина, а еще споют для зрителей любимые и уже знакомые песни. Эфиры планируют проводить каждый вечер в 19:00 со вторника по пятницу на официальной странице проекта в Instagram.

Читай также: “Голос країни-10“: Прямые эфиры шоу перенесли из-за карантина

Уже сегодня в прямом эфире для подписчиков будет петь Сергей Асафатов - воспитанник детского дома, мультиинструменталист, играющий на 10 музыкальных инструментах. Он сам пишет песни и музыку, имеет собственную группу и мечтает развеять стереотип о том, что выходцы из интернатов и детских домов - люди второго сорта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми підготували для тебе дуже крутий сюрприз, аби ти залишався вдома та насолоджувався співом своїх улюблених учасників Голосу країни.🤩 Ми запускаємо онлайн-квартирники від чвертьфіналістів шоу у прямому ефірі Instagram. Цього тижня тішити тебе своїм голосом будуть учасники #командаMONATIK. І вже сьогодні проведи цей затишний вечір у компанії Сергія Асафатова. Початок о 19:00. Не пропустиш? 😉 #голоскраїни #битваепохи

Допис, поширений Голос країни (@goloskrainy_official)

Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Голос країни-10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.03.2020, 18:48
Оценка:  0
гость
Усраться можно, одни рагули и черножопая соска!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь