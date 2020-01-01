Обладательница титула "Мисс Италия", актриса Лючия Бозе не смогла справиться с симптомами COVID-19.

В понедельник, 23 марта, в итальянском городе Сеговия умерла известная актриса, обладательница титула “Мисс Италия-1947“ Лючия Бозе.

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О смерти 89-летней артистки сообщил ее сын Мигель Бозе на своей странице в Instagram. Бозе заразилась коронавирусом и у нее развилась пневмония, которая и стала причиной смерти.

В Италии от коронавируса умерла актриса Лючия Бозе Скриншот

Отметим, что до победы в конкурсе красоты “Мисс Италия“ Бозе работала в пекарне. В 1950 году Лючия дебютировала в кино. Самые известные картины с участием артистки - “Нет мира под оливами“, “Хроника одной любви“, “Рим в 11 часов“ и “Дама без камелий“.

Кадр из фильма "Дама без камелий" (1953) kino-teatr.ru

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