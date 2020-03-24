Барбара Брыльска опровергла новость об онкологии - СМИ

Ранее росСМИ сообщили, что у актрисы обнаружили рак.

В понедельник, 23 марта, в СМИ появилась информация, что у знаменитой польской актрисы Барбары Брыльской (Надя Шевелева в “Иронии судьбы, или С легким паром!“) диагностировали рак языка. Первым об онкологии 78-летней артистки сообщил СтарХит.

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Однако уже вечером появилось опровержение новости. В интервью телеканалу “Звезда“ Барбара заявила, что не борется с онкологическим заболеванием. Звезда удивилась, что в прессе появились подобные слухи.

“Нет. Какой рак? Ой Боже мой, Боже. Какие странные слухи“, - прокомментировала Брыльска.

Ранее сообщалось, что Барбара Брыльска стала невъездной в Россию из-за поддержки Украины.

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