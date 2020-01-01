Американская актриса рассказала о смерти близкого человека.

Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по сериалах “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“, сообщила поклонникам о потере близкого человека. 48-летняя артистка, у которой обнаружили рак четвертой степени, рассказала о смерти лучшей подруги Деборы.

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На своей странице в Инстаграм Шеннен призналась, что была знакома с Деборой больше 28 лет. Они начали дружить еще в школьные годы. Звезда призналась, что вместе с Деборой пережила множество хороших и тяжелых моментов. Вместе с подругой Доэрти впервые отправилась за границу. Актриса добавила к трогательному посту подборку снимков с Деборой.

“Это была мгновенная дружба. Дружба, которая за 28 лет пережила, выросла и ценилась нами обоими. Она научила меня играть в нарды. Она познакомила меня с островом св. Барта. Она научила меня думать, что когда она одела меня, я выгляжу лучше, лол. Мы были вместе через парней и мужей. Разводы, слезы и смех. Мы танцевали на столах (и падали с них - в шутку) по всему миру вместе. Я была дружкой на ее свадьбе с любовью всей ее жизни, Крейг. Мы плакали, когда она позвонила, чтобы сказать мне, что она была беременна своей необыкновенной дочерью Оливией. Она свободно говорила на 5 и более языках. Мы ходили в одну среднюю школу. Мы работали на шоу вместе. Мы выросли.... вместе. Она была постоянной. Она излучала красоту, ум и доброту. Мы были больше, чем лучшими друзьями. Мы были сестрами. Связанные друг с другом вселенной, нашими сущностями, которые мгновенно узнали друг друга. Деб, я надеюсь, ты снова танцуешь на столах, пьешь текилу и играешь в нарды с Богом. Я буду скучать по тебе всегда, по твоим советам, твоему смехк, твоей откровенности. Я буду так по тебе скучать. Я уже делаю. Я уже чувствую, что часть моего сердца отсутствует. Дебора Вакнин, Харвин, я люблю тебя“, - написала Доэрти.

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Онкобольная Шеннен Доэрти сообщила о тяжелой потери Скриншот

Ранее звезда “Зачарованных“ Шеннен Доэрти показала свою маму.

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